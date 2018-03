Puntos principales del discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa

A continuación, las frases principales del discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura del 136° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.



- “Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer”.



- “Un Estado al servicio de la gente es también un Estado transparente, que muestra cómo gasta su plata y que tiene funcionarios obligados a tener un alto estándar ético”.



- “Hace 35 años que se viene postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto”.



- “Como más de una vez dije, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año”.



- “La inflación de 2017 fue menor que la de 2016. La de este año va a ser aún menor, y la del año que aún menor que la de 2018”.



- “No vine a hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno.



Acá vinimos a reducir la pobreza y a asegurarnos que ningún argentino pase hambre”.



- “Estamos viviendo un boom del crédito hipotecario. 2017 fue el año con más créditos hipotecarios en casi 20 años”.



- “La desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270 mil”.



- “No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Según el INDEC, estas diferencias llegan hasta el 30 por ciento. Esto no puede seguir así. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad”.



- “Los argentinos queremos vivir en paz. Queremos salir a la calle sin miedo y que nuestros hijos vivan tranquilos”.



- “No creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo para resolverla”.



- “Las mujeres y los hombres de nuestras fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración”.



- “Vamos a impulsar un proyecto de Código Penal, que por primera vez introduzca penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo el efecto de las drogas, o superando ampliamente la velocidad permitida”.



- “La inversión aumenta. El año pasado creció un 11 por ciento y es esa inversión precisamente la que nos garantiza que vamos a seguir creciendo, porque agranda nuestra capacidad para producir”.



- “Nos dimos cuenta de que no sirve seguir culpando a otros de lo que nos pasa. Que crecer depende de nosotros y de nuestra capacidad de sentarnos a dialogar en una mesa, sin patoterismos ni extorsiones”.