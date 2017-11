03/11/2017 - 11:09 | Zonales / Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou por lavado de dinero y asociación ilícita Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido esta mañana por orden del juez Ariel Lijo por entorpecer una investigación en la que está acusado por tres hechos de lavados de activos y asociación ilícita. Junto con Boudou también fue detenido su ex amigo y socio, José María Nuñez Carmona, en el marco de los mismos hechos, según se desprende del expediente en el que Boudou es investigado por el delito principal de “enriquecimiento ilícito”.



Boudou fue considerado parte de una “asociación ilícita” que, además de Núñez Carmona, también integraron –según el juez- a Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López, y cuyas ramificaciones rozan a su ex pareja, Agustina Kampfer.



Boudou fue detenido en un operativo realizado a las 6 por efectivos de la Prefectura Naval en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero, según informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde escuchó en jogging y descalzo las razones por las cuales se lo apresaba.



Desde allí fue trasladado a la División de Investigación Penal Administrativa (DIPA) de Prefectura y está previsto que sea llevado a los tribunales de Comodoro Py donde será indagado por Lijo en las próximas 24 horas hábiles pero permanecerá detenido a la espera de que se resuelva su situación procesal.



En el expendiente que derivó en la detención de Boudou y Núñez Carmona, el juez sostuvo que “la asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como Vicepresidente de la Nación”.



“La complejidad de la maniobra investigada y su significación económica, ha evidenciado el intrincado entramado societario diagramado para generar, entre otras cosas, una opacidad en las transacciones, algunas de ellas registradas en cuentas en el exterior, y, de esa manera, disimular los movimientos de dinero y ocultar tanto los bienes como sus beneficiarios efectivos”, añadió.



El juez Lijo también desaprobó el “blanqueo” de 2009 al que se acogió Boudou y que fue propiciado por el gobierno de entonces a través de la AFIP, por entonces a cargo de Ricardo Echegaray.



Según la disposición que contienen las detenciones, “la función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-, toda vez que su aporte primordial, en su condición de funcionario público, surgía a partir de las atribuciones que tales cargos le posibilitaban”.



“Paralelamente, la actuación de Núñez Carmona se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou, justamente en razón de sus cargos públicos, no podía llevar a cabo. En ese sentido, se destacan las cuentas en el exterior a nombre de Núñez Carmona”, añade el documento.



Los otros dos integrantes de la asociación ilícita tenían una misión específica dentro de la organización: "Dado que Núñez Carmona no podía figurar debido a su relación públicamente reconocida con Boudou, Vandenbroele y López resultaban ser la cara visible del negocio".