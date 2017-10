Alicia Andreotti fue increpada por militantes de Cambiemos luego de emitir su voto

La jornada comenzó con incidentes en la puerta del Colegio Don Orione de Victoria, donde la candidata a concejal por 1País fue insultada luego de efectuar su voto. También varios periodistas que cubrían el acto fueron increpados. “Vamos a trabajar para que la Argentina trabaje unida, para que sea un país para todos”, señaló Alicia Andreotti.

Desde su llegada al establecimiento educativo, la candidata fue hostigada con amenazas e insultos por familiares del candidato de Cambiemos, Alex Campbell. Las mismas, se extendieron también al grupo de periodistas locales que intentaban realizar la cobertura.



Los incidentes comenzaron cuando en la cercanía de la escuela, allegados y familiares al primer candidato de Cambiemos, entre los que se encontraba “la Garza Sosa” (ex integrante de la banda de Luis Gordo Valor) cortaban un pasacalle. Inmediatamente, y al ser reconocido por los periodistas, se escaparon en un vehículo rojo marca Renault. Los insultos y las agresiones continuaron a periodistas y a la candidata por 1País, mientras declaraba a la prensa.



Luego del difícil momento, Alicia Andreotti sostuvo: “Tuvimos algunos episodios de personas que se desubican al viejo estilo conservador, pero vamos a trabajar para que la Argentina trabaje unida, para que sea un país para todos. Yo sigo apostando a la justicia y a que podamos vivir en paz”, expresó Alicia Andreotti.



Además agregó: “Hubo gente que en la puerta del colegio ha venido a agredir a mi salida y lo lamento, también por los periodista que han recibido algunos insultos y no debe ser así. La Argentina debe ser un país en el que se pueda vivir y en el que no haya más grietas, que podamos sentarnos todos a la mesa a conversar qué tipo de país queremos y a trabajar todos hacia adelante. Debemos trabajar unidos para q sea un país que se desarrolle en paz”



La candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti se acercó al histórico colegio de la localidad de Victoria a emitir su voto y manifestó: “Es un día más de democracia en la Argentina. Ojala podamos tener muchos más. Está bueno poder elegir y ejercer este derecho”. “Siempre es un día bueno poder ejercer el derecho a votar, y aceptar la decisión de la población también es bueno. Sólo con esfuerzo, educación y justicia vamos a lograr un país mejor”, finalizó la candidata.