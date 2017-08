Juanse habló sobre la vuelta de Ratones Paranoicos

Los Ratones Paranoicos adelantaron su regreso con un mini show y una rueda de prensa que se realizaron anoche en el Teatro Sony en la que se mostraron en buena forma preparando la presentación prevista para el 16 de septiembre en el Hipódromo de Palermo.



La banda, amigos, parte de la industria discográfica y la prensa se reunieron para ver tocar a los Ratones "Yo te amo", una canción nueva, "Caballos de noche", "Cowboy" y el "Rock del pedazo" y luego escuchar a los miembros del grupo explicar las motivaciones del regreso.



Ante la primera pregunta, Juanse demostró la buena onda que existe en este regreso al afirmar que "lo que no queríamos era dar impresión", provocando risas entre los presentes.



Pero lo resumió apuntando que "la química de la banda consiste en que nos da felicidad tocar y tocar rock and roll. La clave es esa, llegar a la sala, después de decirnos todo lo que nos teníamos que decir y que salieran dos versiones una de 'Destruida Roll' y otra del 'Boggie' y que salieran re bien y hasta con arreglos que Sarco agregó a último momento".



En la conferencia quedó en evidencia que el más exigente a la hora de la musical es Sarcófago, a quienes su compañeros lo señalaron comentando que "si Sarco todavía no se hizo mala sangre ni está amargado es porque estamos sonando bien y vamos bien".



Y el guitarrista se refirió al mini show de ayer, y detalló: "La primera vez que probamos sonido no me gusto nada, la segunda sonó mejor y ahora estuvo bárbaro. Por eso tengo esta sonrisa. Igual en los ensayos venimos muy bien".



Para el baterista Roy, lo que los une es "la amistad y el vínculo y esa química que sigue. Porque lo importante es que en un lugar de la música encontramos el punto exacto para ser Ratones Paranoicos". Y Sarcófago se sumó consignando que "nos une la música y queremos que la gente la disfrute con el cuerpo y con lo que siente, con lo que sale de adentro, nada de cabeza, nada de reacciones estudiadas y prefabricadas".



"Además tenemos los pies sobre la tierra y cada uno conoce su lugar, sumado a que nos gusta tocar y tocar, no nos gusta estar parados, por eso, cada uno estaba metido en su proyecto en este tiempo", agregó Juanse.



Mientras que el bajista Pablo Memi aportó que "somos una banda de rock and roll y quedó claro que el imaginario de la gente en ese sentido está intacto", tal como lo mostró la movida que los fans empezaron el año pasado en las redes sociales para que la banda se reúna.



Al respecto, Juanse confesó que "nos movilizó y sorprendió mucho, sabíamos que habíamos llegado a muchos lugares, pero las redes a veces muestran lo negativo de la gente y a veces lo positivo. Y acá salio algo que nos hizo bien".



El vocalista y guitarrista relató que "la impresión más fuerte fue que había chicos que nunca nos habían visto en vivo y esa situación nos mereció mucha atención. Nosotros somos una banda que en el 92 inició una actividad muy fuerte en el rock, con giras por todo el país, muchos discos, visitas a Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, entre otros lugares".



"No éramos una banda ausente, éramos una banda que llegó a tocar 120 shows por año, por eso sorprendió que había gente en la convocatoria que nunca nos había visto tocar. Y eso es un desafío muy lindo, darle una buena dosis de rock and roll y agradecer su respeto y sus palabras", se explayó.



Respecto al show del Hipódromo, Juanse anunció que "estamos ensayando un repertorio de 56 canciones y todavía no sabemos cuál va a quedar afuera. Por ahora podemos decir que va a ser un show largo, con músicos sesionistas e invitados".



Sobre el repertorio, Memi y Sarcófago aseguraron que "todas las canciones envejecieron bien, no hay ninguna que nos dé vergüenza tocar. Porque lo importante es que nuestras canciones se pueden tocar. 'El rock del gato' lo puede tocar cualquiera y eso es importante porque quiere decir que entrás en todas partes".



Hacia el futuro, la banda ya tiene dos canciones nuevas "Yo te amo" -ejecutada anoche- y otra que se dará a conocer más adelante, pero también reveló que hay cinco o seis novedades listas para salir.



La idea es grabar el recital del 16 de septiembre y editarlo como CD en vivo y DVD, pero los Ratones no descartan editar un tiempo después un disco con temas nuevos, por eso a nadie sorprendió la presencia en el lugar del guitarrista estadounidense Jimmy Ripp que ya se hizo un nombre como productor de las bandas rockeras locales.



Cuando se los consultó por el regreso de los Rolling Stones, The Who y Guns N' Roses y otras bandas, Juanse eludió la comparación al señalar que "nunca buscamos esa escala de manufacturación, aunque son bandas que nos gustan y nos influenciaron. Pero nosotros no damos todos los pasos preparados, porque lo que nos gusta es tocar".



Sarcófago cerró la respuesta con un comentario jocoso: "Nunca me gustó que los grupos volvieran, siempre me pareció espantoso y me daba impresión, aunque haya ido a sus shows y los disfrutara".