Sportflix anuncia la televisación de la Superliga y enciende las alarmas en Fox Sports y Turner

Sportflix, la nueva plataforma de streaming estilo Netflix pero de deportes, anuncia en su página web oficial que contará con las transmisiones de la Superliga y la Copa Argentina, y enciende las alarmas en Fox Sports y Turner, los nuevos dueños de los derechos televisivos dentro del país.

La nueva oferta para los consumidores del deporte se lanzará el próximo 30 de agosto y sus costos varían desde 19.99 dólares para dos pantallas (pack familiar), 24.99 para cinco televisores (pack business) y 29.99 para ocho (pack platinum).



Además, la empresa mexicana, que es vicepresidida por el argentino Matías Said, ya adelantó que no habrá publicidades en el medio, ni cortes y los clientes podrán ver los diferentes eventos deportivos desde su televisión, computadora, tablet o telefóno, en cualquier parte del mundo donde se encuentren.



Sin embargo, este anuncio a nivel mundial y, que incluye la liga de Argentina, alerta a la gente de Turner y Fox, que se asesora para iniciar acciones legales contra este nuevo oferente al verse en peligro de no contar con la exclusividad del contenido por el cual firmaron un vínculo de cinco años.



El funcionamiento de Sportflix pasará por retransmitir vía streaming los diferentes canales a nivel mundial, derechos con los que dicen contar según el propio Said en una entrevista brindada a Milenio TV.



"Dentro del fútbol tendremos a nivel local Ligas de México, Argentina, Brasil, EEUU, España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Copa del Rey, Copa Italia, Copa MX, Copa Argentina, FA Cup, Supercopa de Italia, Supercopa de España y algunos amistosos de pretemporada", detalló.



"Y a nivel continental: Libertadores, Sudamericana, Recopa Sudamericana, Champions League, Europa League, Mundial de Clubes y Concachampions", comentó el empresario.



Asimismo, Said, que incursionó hace un tiempo en este ámbito con el producto Chivas TV, sostuvo que no competirán con las televisoras porque es "algo diferente".



A pesar de ello, las multinacionales, nuevas dueñas del fútbol nacional, avisaron en las últimas horas un férreo control de las transmisiones por redes sociales y desde la directiva de la Superliga le aseguraron a Télam que los goles en diferido "se podrán ver dos horas después de terminado el partido en pequeños compactos".



"La versión de que recién se observarán el domingo a las 21 es rara, no sabemos desde dónde salió, pero calculamos que se debe a una interna entre las empresas que pagaron el canon y a las que se quedaron afuera", aseguró un alto directivo.



Por otro lado, en el caso de los streamings, Fox y Turner mantendrán un control estricto sobre aquellos portales de otros países que reproduzcan para dentro del terreno nacional, como pretende Sportflix.



En dicha sintonía, aclaró: "Sportflix no tiene los derechos para transmitir en el país".



Poco importa el posible enojo de Fox y Turner en los pasillos la empresa mexicana, que saldrá fuerte al mercado con miles de contenidos deportivos y espera contar de acá a fin de año con entre 350 y 400 mil suscriptores sólo en México y alrededor de un millón a nivel mundial.