El gobierno descartó que pueda haber un “pico inflacionario” a partir de la suba del dólar

El Gobierno descartó hoy que vaya a producirse un “pico inflacionario” a partir de la suba de dólar, tema que se analizó durante la reunión de gabinete en la que se habló de una “rémora cultural” y la vigencia del “desenganche” entre el tipo de cambio y los precios.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, durante el encuentro encabezado por el presidente Mauricio Macri, “relató cómo funciona” la fluctuación del dólar, y afirmó “así como estuvimos tranquilos cuando estaba rozando a 15,20 ahora pensamos lo mismo”.



En ese contexto, aclaró que el gobierno ve “un desenganche entre el valor del tipo de cambio y los índices de precios. Si no fuera así tendría un pico inflacionario que no lo será”.



Así lo reveló el titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi, en declaraciones efectuadas en la Sala de Periodistas de la sede gubernamental al dar precisiones sobre el encuentro que se realizó en el Salón Eva Perón.



El funcionario, ante una consulta confirmó que “el tema del dólar se abordó” pero enfatizó que “eso no nos preocupa”, y aclaró que “estamos frente a un cambio cultural profundo en la economía argentina”, que según consideró tiene que ver con “desenganchar el dólar del tema inflacionario”.



Al respecto, sostuvo que “cuando el dólar bajaba había ciertas voces sobre el empeoramiento de la competitividad con respecto a la balanza comercial”.



De inmediato, consideró que “hoy con esta pequeña suba tiende a mirarse si estamos ante un tema inflacionario”, y aclaró que “no estamos “ni ante una cosa ni la otra”, sino que “se está fortaleciendo el régimen de flotación del dólar”.



“Si fuéramos a las viejas épocas con las reservas del Banco Central se manejaría a voluntad”, dijo Lombardi, quien aclaró que ahora “se ha tomado las metas del Banco Central”.



“Nosotros pensamos que comparado con el año pasado sigue habiendo una baja” de la inflación, tras sostener que como lo ha dicho el presidente “hemos planteado una guerra frontal contra la inflación”, y enfatizó que hay “optimismo con la tendencia”.



Precisó además, que durante su exposición en el gabinete Dujovne abordó la cuestión económica diciendo que “cuando una sociedad como la argentina, que históricamente miraba el dólar como una variable clave del tipo de cambio, mientras en el mundo está desenganchado aquí tenemos una rémora cultural, y relató este tema donde vemos un desenganche entre el tipo de cambio y los índices de precios”.



Por otra parte, el funcionario recordó que el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, expuso sobre el tema de “pequeñas y medianas empresas”, en torno a lo cual se remarcó la importancia de la Ley Pymes considerada como una herramienta “muy favorable” con diferimientos de 90 días el pago del IVA, y el acceso al crédito.



En ese contexto, durante el gabinete se ratificó la decisión oficial de poner el foco en las Pymes para que todas las empresas se sumen al beneficio que les ofrece la normativa vigente.