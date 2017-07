Keith Richards dijo que “muy, muy pronto” habrá un nuevo disco de los Rolling Stones

El guitarrista Keith Richards afirmó que “muy, muy pronto” los Rolling Stones grabarán “nuevo material” que sucederá al exitoso “Blue & Lonesome”, el disco lanzado el año pasado con versiones de clásicos del blues.

En un chat con fans en su página oficial, el legendario músico destacó que la realización de ese disco los “inspiró” para trabajar sobre nuevo material y, aunque aceptó que es “inevitable” registrar un “volumen dos” de “Blue & Lonesome”, dio a entender que no será esa la temática del próximo álbum.



Al ser consultado sobre si estaba “inspirado para regresar a un estudio con los Stones y grabar”, Richards replicó: “Sí, sí, lo estamos y de hecho muy, muy pronto grabaremos nuevo material”.



En ese contexto, el guitarrista se mostró sorprendido por el éxito de “Blue & Lonesome” y reconoció que eso sirvió “como un impulso de energía por el tema de la viabilidad en este momento y a esta edad para ver lo que podíamos hacer después”.



“Ese éxito nos llevó a pensar en un inevitable volumen dos pero no creo que nos vayamos a meter en eso inmediatamente, aunque no sería necesario que nos retorcieran el brazo para hacer algo más de eso. Fue muy divertido de grabar y hay mucho más que sacar”, explicó.