Diputados de todos los bloques manifestaron su respaldo a los trabajadores de Pepsico

Diputados nacionales todos los bloques parlamentarios manifestaron hoy su respaldo al reclamo que llevan adelante los trabajadores de la empresa PepsiCo Snacks, quienes hoy realizaron un corte en la avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco y marcharon luego hasta el Ministerio de Trabajo.

En el marco de una audiencia pública que se realizó en el anexo de la cámara baja, organizada por la diputada del PTS, Nathalia González, los legisladores escucharon el reclamo de los trabajadores y manifestaron el acompañamiento a su lucha para rechazar el cierre "fraudulento" de la empresa y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.



"Estamos en una situación difícil", aseguró Camilo Mones, delegado de la planta, quien consideró que la empresa "no está en crisis" y sostuvo que se trata de un "cierre fraudulento", a la vez que afirmó que los trabajadores no necesitan que les den el "200 por ciento de indemnización, como se ofrece, sino volver a trabajar en la planta".



Catalina Balaguer, también delegada de la planta, con más de 20 años de antigüedad en la empresa, advirtió que Pepsico "nunca estuvo en crisis" y dijo que la compañía "a nivel internacional nunca respetó a los derechos de los trabajadores", a la vez que recordó que los empleados tenían jornadas de trabajo de hasta 16 horas.



Desde Libres del Sur, el diputado nacional Federico Masso, sostuvo que el país vuelve "a la foto de las recetas neoliberales, cuando se habla de despidos", en tanto Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) advirtió sobre el "despiadado ataque al movimiento obrero argentino que impulsa el gobierno nacional".



Facundo Moyano (Frente Renovador) manifestó su respaldo a la lucha de los trabajadores de Pepsico, a la vez que consideró que "no se trata de un hecho aislado sino que es parte de la situación general del país, donde se está avanzando en la conquista de los trabajadores" y cuestionó a la CGT, al considerar que la central obrera "no está a la altura de las circunstancias, aunque algunos gremios que la integran si".



La audiencia contó además con la presencia de la diputada de Cambiemos, Anabela Hertz Cabral; los diputados del FPV-PJ, Diana Conti y Fernanda Reverta; del Frente de Izquierda, Pablo López y Soledad Sosa; del Bloque Justicialista Rubén Miranda y del Peronismo para la Victoria, Silvia Horne, entre otros.



Antes de participar de la audiencia pública en la cámara baja, los trabajadores realizaron un corte en la avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco y marcharon luego al Ministerio de Trabajo, donde solicitaron una audiencia con el titular de esa cartera, Jorge Triaca, en el marco de una jornada de lucha por la reapertura de la planta ubicada en Vicente López.



El cese de operaciones de Pepsico motivó la desvinculación de 600 empleados en forma directa y de otros 100 en forma indirecta. Desde la firma manifestaron en su momento que la producción total se trasladaría a la planta ubicada en la ciudad de Mar del Plata, lo que fue rechazado por los trabajadores.