Diego Latorre elogió a su esposa y dijo estar dispuesto a remarla: la respuesta de Yanina

Yanina Latorre y Carlos Bernal fueron los responsables de abrir el tercer ritmo del Bailando 2017, Una que sepamos todos. Sorpresivamente, Diego Latorre se hizo presente en el estudio para estar al lado de su esposa. “La han tratado muy bien y vengo a apoyarla", señaló el exfutbolista.

Consultado por Tinelli sobre el momento que está atravesando, comentó: “La estoy remando. Fue un momento feo. No salí a decir nada públicamente porque son temas muy sensibles que se resuelven en casa. Estamos en un tribunal de ética que es la televisión, conozco las reglas del juego y las acepto. Quiero felicitar a Yanina por el temple, la postura y la entereza que tuvo. Me parece que se llevó la peor parte porque, en definitiva, no hizo absolutamente nada. La admiro mucho, es una gran luchadora y gran madre. Esto, por su puesto, va a llevar un tiempo, pero estoy dispuesto a remarla”.



Por su parte, la panelista de LAM dijo: “Somos una familia, es lo que traté de decir desde el primer momento. Son 23 años y no se tiran por la ventana de un día para el otro. Este es un proyecto de vida que costó mucho construir y vamos a ver qué pasa. Él no es perfecto, yo tampoco. No lo justifico, me parece bien que esté acá y lo valoro porque no debe ser fácil. Somos una familia, con cosas buenas y malas. No se destruye todo de un día para el otro”.



Antes de que Yanina Latorre se retire del estudio, luego de una gala muy especial para ella por la presencia de su marido en el piso, aprovechó para decir algo que le había quedado en el tintero. "Quiero agradecerte a vos (Tinelli) y al jurado por el respeto. A Carolina (Ardohain) es la que menos conozco porque no tengo vínculo, pero Moria, Polino y Ángel se están portando muy bien", comentó la panelista de LAM.



"Caro es la que menos ha hablado", observó Marcelo. "Está bien, es lógico, yo te respeto", le dijo la participante a la integrante del jurado.



Y cuando parecía que iba a seguir en silencio, Pampita tomó el micrófono y le pasó una vieja factura a Yanina. "La verdad no quiero opinar, son cosas personales. Solo espero que esta situación de la vida te cambie el corazón y que la próxima vez que hables de una mujer te identifiques desde otro lugar", expuso.



"Igual, no voy a cambiar el corazón y voy a seguir hablando y opinando lo que pienso porque a mí no me molesta lo que opinan de mí. Siempre que hablo, lo hago con respeto y digo lo que pienso porque la frontalidad es lo que mejor tengo. Por eso, también asumo mi vida de la misma manera", replicó la angelita, a quien no le gustó nada el comentario de la jurado.