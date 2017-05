Massa y Stolbizer presentaron el frente “Un País”: Prometieron “volver a frenar” a Cristina y cuestionaron “grieta” oficialista

Los referentes opositores Sergio Massa y Margarita Stolbizer presentaron esta noche el nuevo frente “Un País” con el que competirán en las próximas elecciones, prometieron “volver a frenar” a Cristina Fernández “si vuelve a aparecer” y cuestionaron al Gobierno nacional porque “está profundizando la grieta que separa a los argentinos”.



Con un acto en un microestadio de la localidad de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, Massa y Stolbizer sellaron así la sociedad que comenzaron a gestar hace unos meses el Frente Renovador y el GEN y que también incluirá a otros espacios como Libres del Sur, de Victoria Donda y Jorge Ceballos. A un mes del cierre de listas, Massa y Stolbizer presentaron los principales lineamientos de las propuestas, con eje en lo económico, que contemplan modificaciones en la Ley de Etica Pública, cuestionamientos por el Impuesto a las Ganancias, impulso a las Pymes y mejoras en aspectos sociales y previsionales.



“Estamos llamados y llamando a la unidad de los argentinos, porque creemos que sólo en la medida que podamos reconstruir este marco de unidad en torno a la celeste y blanca podremos resolver nuestros problemas”, advirtió Stolbizer en su mensaje, y lamentó que el Gobierno “otra vez apela a la mentira y la especulación electoral” porque dice que “después de las elecciones va a tomar decisiones duras que cree convenientes”.



En ese marco, sostuvo que “podrían y deberían estar negociando los precios de los medicamentos con los laboratorios, o con los supermercados los precios de los alimentos pero no lo están haciendo porque les falta sensibilidad para entender lo que pasa en la heladera de los argentinos”. Stolbizer explicó además que “la grieta es el nuevo relato”, en alusión a la época kirchnerista, y señaló que “la bipolaridad de los que niegan los grises, apostando solamente a los negros y blancos, forma parte de los errores, equivocaciones y tragedias del pasado que no podemos repetir”.



El concepto de romper la bipolaridad entre el oficialismo y el kirchnerismo para encontrar un espacio propio fue repetido en varios tramos del acto, que tuvo su correlato en las redes sociales con el hashtag #NaceUnPaís.



Luego de los discursos de referentes de ambos sectores como José De Mendiguren, Silvia Martínez, Mirta Tundis, Daniel Arroyo Aldo Pignanelli y Stolbizer, apareció Massa cerca de las 20 frente a un auditorio en el que se distinguían muchas camisetas argentinas, entre ellas la de su hijo Tomás que se encontraba con Malena Galmarini y su otra hija, Milagros.



Massa agradeció la presencia de “miles de peronistas que están hoy acá, levantando la bandera del trabajo mientras otros avergüenzan levantando causas en Tribunales”, dijo ante los aplausos de la platea y se refirió también “los muchos radicales que hay acá que abrazaron la política recitando el preámbulo de la Constitución y que hoy no quieren ser parte de un gobierno que gobierna para poquitos”.



Si bien no hubo referencias directas a la conformación de las listas del nuevo frente, Massa recordó cuando en “2013 nos quisieron imponer una Cristina eterna” y advirtió que “si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla”, en alusión a la definición de candidaturas hacia octubre. Massa alertó además que en Argentina “hay otra alternativa” porque “no nos van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos o un gobierno para ladrones”.



Sobre el final del evento, Massa y Stolbizer bajaron las escaleras del escenario para caminar por entre los asientos hacia una plataforma luminosa que mostraba el nuevo logo del frente “1P”, en referencia a Un País, que se convertirá en el logo de la campaña 2017.