Cientos de vecinos recorrieron las siete Iglesias de San Fernando

El Municipio volvió a ofrecer su clásico recorrido de Semana Santa por los históricos templos del distrito. Con más de 250 de sanfernandinos participando, este año el itinerario del tour incluyó a las parroquias Congregación de las Hermanas Franciscanas de María; Nuestra Señora de la Guardia; Congregación San Antonio Abad; San Pablo; Nuestra Señora de Itatí; Nuestra Señora del Carmen; y Nuestra Señora de Aránzazu.



En el marco de las festividades por Semana Santa, el Municipio organizó un tour libre y gratuito por las siete tradicionales Iglesias de la ciudad. Una vez más, cientos de sanfernandinos se sumaron para disfrutar del patrimonio histórico que sigue en pie en cada uno de los barrios. El recorrido incluyó a las parroquias Congregación de las Hermanas Franciscanas de María; Nuestra Señora de la Guardia; Congregación San Antonio Abad; San Pablo; Nuestra Señora de Itatí; Nuestra Señora del Carmen; y Nuestra Señora de Aránzazu.



Néstor Torchia, Director de Ceremonial y Turismo de San Fernando, señaló: "Como todos los años, en el marco del turismo religioso estamos realizando la actividad de la visita a las siete Iglesias en el Viernes Santo. Para que la gente tenga oportunidad de recorrer los templos. Desde el Municipio, siempre se está colaborando para preservar lo que es el patrimonio histórico y cultural”.

“En San Fernando tenemos iglesias de más de 100 años -agregó-. Y este año, venimos trabajando fuerte con la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu renovando todo el interior y el exterior. Es muy lindo que todos los vecinos puedan ir viendo este trabajo que se viene llevando adelante".



La Coordinadora del Área de Turismo, Nancy Orellana, detalló que “es un recorrido muy lindo que va por todo San Fernando, es en bus y de manera totalmente gratuita”. Además, precisó: “Vamos a visitar siete iglesias del casco histórico, de Virreyes y de Victoria. Tenemos 250 personas arriba de los micros, y nos acompañan varios autos ya que superamos la capacidad. Contenta de la gran convocatoria que sigue generando esta actividad”.



Cientos de familias participaron del recorrido de la siete iglesias. Mirta, una vecina de Victoria, dijo: “Esta es una de las actividades que es bueno promocionar. Tenemos un montón de templos y por lo menos volvemos a las raíces. Vengo todos los años, me encanta y siempre voy a participar. Me parece importantísimo mostrar nuestro patrimonio y mantenerlo, porque nos llena de orgullo”.



Por su parte, Leonel consideró que “es bárbaro y una gran iniciativa para comenzar a cambiar la cabeza y pensar más con el corazón; y veo que somos muchos más que el año pasado, se valora mucho todo esto”.



Otro sanfernandino, Julio, destacó que “para todos los que son creyentes, es levantar el espíritu y la salud del alma; por eso hace 4 o 5 años que vengo”. Y agregó: “Es bueno porque esta es nuestra cultura y debemos cuidarla”.



Marta, una abuela que nunca se pierde el tour de las Siete Iglesias, expresó su emoción. “Esto es hermoso, una se conmueve al llegar a cada Iglesia. La verdad estoy muy contenta y que el Municipio se ocupe de esto, es maravilloso”.



Finalmente, la vecina Mabel comentó que “es una actividad muy linda, y da la oportunidad de conocer a templos que uno quizá no conocía; felicito realmente al Municipio”.