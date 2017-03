Distinguieron a mujeres ejemplares de San Isidro

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el intendente Gustavo Posse presidió el acto en el que se premió a mujeres destacadas en el ámbito de la ciencia y la justicia.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presidió hoy el acto en el que se distinguió a mujeres ejemplares del partido de San Isidro con el “Premio Zita Montes de Oca” por su destacada labor en el ámbito de la ciencia y la justicia.



La ceremonia se realizó en los jardines de la Quinta los Ombúes, sede del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal “Dr. Horacio Beccar Varela”.



“Se trata de una mención importante que lleva el nombre de una luchadora como lo fue Zita Montes de Oca por los derechos de la mujer (vecina de San Isidro fue la primera subsecretaria nacional de la mujer en 1987). Esto también es parte de la expresión multitudinaria a nivel nacional por el día de la mujer de anteayer”, contó Posse.



Y agregó: “Hoy es una fecha de conmemoración y reflexión. Debemos trabajar para que los derechos de la mujer sean una realidad concreta. Como sociedad debemos entender que este es un tema de todos los días, no de uno en particular”.



Al frente de la Dirección General de la Mujer del Municipio, Isabel Díaz, dimensionó: “Si bien las mujeres tenemos mucho que celebrar porque en los últimos años se avanzó mucho en la legislación, es una fecha que nos hace reflexionar la alta incidencia de mujeres asesinadas que hay en el país”.



Una de las distinguidas fue Silvia López, doctora en ciencias biológicas, quien trabajó más de 40 años para el Conicet y la UBA como docente. “Es un reconocimiento muy importante sobre todo en un momento en el que científicos y docentes pasan una situación crítica. Esto es un mimo gratificante por parte del Municipio de San Isidro y su dirección de la Mujer”, señaló la doctora.



Otra de las premiadas fue Michelle Baqués, que es Licenciada en Oceanografía y trabaja en la Armada Argentina en acústica submarina. “Me parece muy importante que se premie y reconozca a las mujeres trabajadoras en el ámbito de la ciencia y tecnología. Estoy muy agradecida y emocionada”, comentó Baqués.



Las otras distinguidas fueron la ingeniera informática Agustina Fainguersch y la abogada y escribana María Virginia Romero que actualmente se desempeña en la Delegación de Fiscalía de Estado de San Isidro como directora.



“Este premio significa la validación de que venimos en el camino correcto. Me pone contenta ver que hay gente haciendo para generar impacto y me gusta ser parte de aquello que genera un cambio positivo. Espero haber inspirado a mas personas por este camino así como lo hicieron otros conmigo”, cerró Fainguersch.