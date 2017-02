07/02/2017 - 10:34 | Economia / Un tercio de los comercios está en infracción por no entender cómo aplicar “precios transparentes” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Más de un 30 % de los comercios están en infracción por “no saber cómo poner en práctica” el sistema “Precios Transparentes” que lanzó el Gobierno hace una semana. El dato surgió de de un sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), durante los cinco días posteriores a la implementación del programa oficial.



Según el informe, la tercera parte de los locales comerciales incurren en incumplimientos a la norma que entro en vigencia el 1 de febrero último.



El relevamiento se llevó a cabo desde el miércoles 1 hasta el lunes 6 de febrero, sobre un total de 247 comercios de rubros tales como indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, electrodomésticos, artículos del hogar y electrónica, ubicados en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán.



Según el estudio, del total de las fiscalizaciones, el 32 % ha reportado infracciones a la norma, “en virtud de no instrumentarla o de no hacerlo eficientemente”.



Sobre ese porcentaje, INDECOM destacó que un 13% de los comercios “no cumplieron con la reglamentación, por no informar el Costo Financiero Total en caso de exhibir precios financiados o por no indicar si hay financiación”.



El 12% “está en infracción por señalar leyendas de cuotas sin interés, aunque ya cuentan con intereses incluidos, o por citar inscripciones tales como consulte planes de financiación”, explicó el informe.



Y añadió que un 7% “incluye a quienes colocaron carteles en los que no coincide el total financiado con el resultado de monto y cantidad de cuotas, y a otros que exhiben cartelería con planes de cuotas con diferentes costos de financiación”.



Sobre las causas del incumplimiento, el informe reveló que el 61 % de los comerciantes reconoció que “no entendieron cómo informar correctamente el cambio en los precios según los diferentes medios de pagos”.



Por su parte, el 19 % dijo que “no hicieron a tiempo para cambiar la totalidad de los precios exhibidos” y el 11 % admitió “no ejecutar correctamente la norma por no estar de acuerdo con su implementación”.



En cuanto a los precios, INDECOM señaló que “un 18 % de los negocios mantuvo el precio en un pago o al contado, pero incrementó el cargo con financiamiento”, y detalló que “los aumentos en cuotas rondan entre un 5 y un 15 % promedio para seis pagos”.



También informó que “sólo el 8 % de los comercios redujo el precio en efectivo (entre un 5 y un 7 %), porque “ya venían bajando los precios de contado por la caída de ventas, lo cual les impide seguir bajando precios”.



En este marco, el presidente del INDECOM, Miguel Calvete, consideró que “es importante que el Gobierno realice una campaña aclaratoria y dé instrucciones a los comerciantes, porque es muy elevado el porcentaje de puntos de venta pequeños y medianos que no comprende la medida ni cómo ponerla en práctica”.



“Sería positivo que el Poder Ejecutivo Nacional estipule un plazo de al menos un mes en el que se labren sólo actas de apercibimientos y no de infracciones (salvo en aquellos casos donde se registren evidentes distorsiones de precios), para permitir que tanto los comercios como los consumidores interpreten claramente las normas que establece la nueva reglamentación”, concluyó el dirigente.

