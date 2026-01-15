Crecida del Río de la Plata: el domingo podría superar los 3 metros

Las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana anticipan una nueva crecida del estuario, con vientos intensos y posibles anegamientos en zonas costeras.

La crecida del Río de la Plata vuelve a generar atención en este inicio de año, en un contexto marcado por una alta recurrencia de ascensos del nivel del agua, asociados al pasaje frecuente de frentes meteorológicos que provocan cambios en la dirección del viento en la región.

Entre el viernes y el sábado se prevé una leve crecida en el estuario, vinculada al primer cambio de viento al sudeste esperado en las próximas horas. Sin embargo, la situación más relevante se proyecta para el domingo, cuando una nueva crecida podría alcanzar niveles destacados.

Según los pronósticos, el domingo 18 podrían registrarse ráfagas superiores a los 60 km/h en el estuario del Río de la Plata, lo que favorecería un ascenso sostenido del nivel del agua.

De acuerdo con los primeros análisis del equipo de Meteored Argentina, la jornada del domingo presentaría un aumento prácticamente continuo del nivel del río en los distintos puertos del AMBA, con alturas que hacia el mediodía ya superarían los 2 metros.

El mayor impacto se espera hacia el final de la tarde o comienzos de la noche, coincidiendo con la pleamar máxima del día, cuando los niveles del agua podrían ubicarse entre 3,00 y 3,30 metros, según las proyecciones iniciales. Esta situación podría generar desbordes naturales y anegamientos localizados en zonas cercanas a la costa del Río de la Plata.