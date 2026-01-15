La nueva cárcel de Marcos Paz pasará a la Nación y permitirá trasladar presos de Devoto

El entendimiento entre el Gobierno nacional y la Ciudad prevé la entrega de la nueva prisión federal, la ampliación de plazas penitenciarias y el traslado de detenidos alojados en comisarías.

El Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo para la entrega de la cárcel de Marcos Paz, que será traspasada a la órbita nacional durante el primer cuatrimestre del año, y avanzar así con la desocupación de la cárcel de Villa Devoto.

El acta de entendimiento se enmarca en el trabajo conjunto que ambas jurisdicciones vienen desarrollando para aumentar la cantidad de plazas disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y descomprimir la situación de las comisarías y alcaidías porteñas, que actualmente alojan detenidos.

La cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 personas privadas de la libertad y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, de tratamiento penitenciario y de habitabilidad establecidos por la normativa nacional e internacional vigente. Con su entrega, se avanzará en la desocupación de la cárcel de Devoto, tal como lo establecen los convenios firmados entre Nación y Ciudad en marzo y agosto de 2018.

El acuerdo también contempla la ampliación de plazas de alojamiento mediante la instalación de espacios modulares en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinados al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.

El entendimiento fue suscripto por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y apunta a ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, descomprimir la cantidad de presos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de los estándares técnicos y de seguridad vigentes.

Durante la mañana, Jorge Macri supervisó el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz.

“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó el Jefe de Gobierno. Y agregó: “Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

Las obras permanecieron paralizadas durante cinco años y fueron retomadas en diciembre de 2024, durante la actual gestión de la Ciudad. El nuevo complejo contará con cuatro unidades, un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.

Además, el predio contará con un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus de alojamiento dividido en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y espacios destinados a huertas.