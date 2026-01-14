San Isidro abre la inscripción para la segunda etapa de sus colonias de verano

La segunda etapa de las colonias de verano en San Isidro recibirá a chicos de 4 a 17 años con actividades deportivas, recreativas y adaptadas para personas con discapacidad. Las inscripciones ya están disponibles de forma online.

San Isidro abrió la inscripción para la segunda etapa de las colonias de verano, que se desarrollarán del 26 de enero al 13 de febrero. Los interesados pueden anotarse de manera online a través de https://www.sanisidro.gob.ar/colonias, incluyendo quienes participaron en la primera etapa.

Los grupos están organizados por edades: Preescolares (4 y 5 años), Infantiles (6 a 12/13 años) y Juveniles (13 a 17 años). Las actividades incluyen natación, fútbol, gimnasia artística, vóley, y deportes reducidos, además de opciones náuticas como kayak, windsurf, stand up paddle y láser para los adolescentes. Las colonias se realizan en los Campos de Deportes N°1, 2, 4, 5, 6 y 9, en turnos mañana y tarde.

Todas las actividades están supervisadas por profesionales, médicos y guardavidas, garantizando seguridad y bienestar. La colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados) funciona en los Campos N°1, 2 y 4, ofreciendo actividades para personas con discapacidad a partir de los 6 años, enfocadas en natación, juegos y deportes. La inscripción para CADA se realiza por WhatsApp al 113181-6102.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o por correo electrónico a sideportes@sanisidro.gob.ar.