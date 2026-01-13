El e-Buse n la Ciudad de Buenos Aires amplía su recorrido y ya conecta Retiro con el Puerto

El servicio de buses eléctricos extendió su traza, incorporó nuevas paradas estratégicas y optimizó tiempos de viaje entre Retiro, el Centro, San Telmo y Parque Lezama.

El e-Bus en la Ciudad de Buenos Aires amplió su recorrido y ya conecta Parque Lezama, el Centro y San Telmo con las estaciones de trenes de Retiro y la Terminal de Cruceros, fortaleciendo la red de transporte eléctrico y la conectividad urbana.

La primera línea de buses eléctricos sumó casi 3,5 kilómetros a su traza y dejó de circular por la calle San Martín. En su lugar, ahora transita por la calle Esmeralda, lo que permite reducir el tiempo de viaje en hora pico en aproximadamente 10 minutos, además de incorporar nuevas paradas.

El Centro de Transbordo de Retiro se consolida como uno de los nodos más importantes de la Ciudad, ya que permite combinar el e-Bus con los trenes Mitre, San Martín y Belgrano Norte, las líneas C y E del subte y la Terminal de Ómnibus. La extensión del recorrido suma alternativas de traslado para los usuarios que se mueven diariamente por la zona.

En la Terminal de Cruceros Quinquela Martín se incorporó una nueva parada del e-Bus, lo que amplía en un 20% la cobertura en zonas estratégicas de la Ciudad sin modificar la frecuencia del servicio.

“Ampliamos el servicio del e-Bus para conectar más lugares en menos tiempo y vamos a seguir avanzando con la movilidad sustentable. Este año vamos a tener la primera línea de Trambus también ciento por ciento eléctrica, que va a conectar el Aeroparque con Nueva Pompeya”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Cuando hablamos de movilidad, queremos estar primeros en estándares de eficiencia, seguridad y modernidad de la región”.

La rectificación del trayecto desde Parque Lezama hacia Retiro elimina las paradas sobre la calle San Martín —Bartolomé Mitre, Avenida Corrientes, Tucumán, Avenida Córdoba y Marcelo T. de Alvear— y las reemplaza por tres nuevas paradas sobre Esmeralda, en los cruces con Avenida Corrientes, Tucumán y Avenida Córdoba.

Desde la puesta en funcionamiento de la primera línea de buses 100% eléctricos, en mayo, el servicio transportó a más de 300 mil pasajeros y la flota recorrió más de 160 mil kilómetros. El sistema es operado por 30 conductoras y presenta un impacto ambiental significativamente menor al de los colectivos tradicionales.

Con los cambios recientes, el recorrido total del e-Bus alcanza los 14,9 kilómetros. Las modificaciones también surgieron a partir de encuestas realizadas a los pasajeros: 8 de cada 10 consideró positiva la extensión del servicio, especialmente por la mejora en la conectividad con otros medios de transporte, además de destacar avances en rapidez, comodidad y accesibilidad