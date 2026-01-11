Un custodio abatió a un ladrón y frustró un asalto en un depósito de Mataderos

El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre la Colectora Dellepiane Sur. Dos delincuentes intentaron robar el lugar, pero fueron enfrentados por el personal de seguridad. Uno murió y otro permanece detenido.

Un intento de robo en un depósito comercial del barrio porteño de Mataderos terminó con un delincuente muerto y otro herido y detenido, luego de que el custodio del lugar enfrentara a los asaltantes y frustrara el ataque.

El episodio ocurrió el 5 de enero al mediodía en un predio ubicado sobre la Colectora Dellepiane Sur, aunque las imágenes del hecho comenzaron a circular públicamente recién en las últimas horas. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad del lugar.

En el momento del asalto, dos empleados se encontraban acomodando pallets en uno de los accesos vehiculares, mientras el custodio realizaba tareas de vigilancia. Fue entonces cuando dos delincuentes ingresaron al predio aprovechando la presencia de un camión estacionado.

Uno de los ladrones sorprendió a los trabajadores por un lateral del vehículo, mientras que su cómplice avanzó por el otro lado con la intención de atacarlos desde atrás. Sin embargo, en ese trayecto se encontró con el custodio, a quien apuntó con un arma de fuego.

El encargado de la seguridad, un ex oficial de la Policía Bonaerense, logró desarmar al delincuente y se trenzó en lucha con él. Durante el forcejeo se produjeron disparos. Ese asaltante logró escapar del lugar y huyó junto a un tercer sospechoso que lo aguardaba en las inmediaciones.

El segundo ladrón, de 43 años, resultó herido y fue reducido por el custodio hasta la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME. Fue trasladado al hospital Grierson, donde falleció el 8 de enero.

El delincuente que logró huir también había resultado herido y horas después ingresó al mismo centro de salud. Tiene 23 años, permanece internado fuera de peligro y quedó detenido en el marco de la causa judicial.

En el lugar, personal de la Comisaría Vecinal 9B secuestró una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada y partes de un arma calibre .45 que pertenecían a los asaltantes, además del arma reglamentaria del custodio.

La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de Bernarda Yamile. En un primer momento, el custodio fue demorado, pero posteriormente recuperó la libertad al considerarse que actuó en legítima defensa.