Juliana Awada habló tras la ruptura con Mauricio Macri y pidió preservar la intimidad

Tras trascender el fin de su matrimonio con Mauricio Macri, la empresaria utilizó Instagram para confirmar la ruptura, pedir respeto por la intimidad y anunciar un retiro temporal de la exposición pública.

Juliana Awada eligió un mensaje breve en Instagram para explicar el momento personal que atraviesa y pedir respeto por su intimidad. A través de las historias de su cuenta oficial, la empresaria confirmó que se encuentra cerrando una etapa importante de su vida y que tomará distancia de la exposición pública.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, expresó, al referirse a la situación que vive junto a Mauricio Macri.

El mensaje llegó luego de que se conociera el fin de su matrimonio, tras 15 años de relación, una historia que tuvo una fuerte exposición en la vida pública y política argentina. Fiel a su estilo discreto, Awada evitó mayores definiciones y puso el foco en la necesidad de atravesar el proceso en un marco de privacidad.

En el cierre de su publicación, la empresaria agradeció el acompañamiento recibido durante todos estos años con una frase breve y afectuosa: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

Mientras ambos transitan esta nueva etapa, se encuentran en lugares distintos. Mauricio Macri tiene compromisos previstos en Europa, mientras que Juliana Awada permanece en el sur del país, acompañada por su entorno familiar más cercano y junto a su hija menor, Antonia.

Desde el entorno de la expareja sostienen que la separación se dio en muy buenos términos y que la prioridad principal es el bienestar de su hija en común. La pausa anunciada en redes sociales marca así el inicio de un período de perfil bajo, lejos de la exposición mediática que acompañó a la pareja desde su casamiento en 2010.