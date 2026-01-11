edición 7987 - visitas hoy 2004

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Información General

Juliana Awada habló tras la ruptura con Mauricio Macri y pidió preservar la intimidad

Juliana Awada habló tras la ruptura con Mauricio Macri
Tras trascender el fin de su matrimonio con Mauricio Macri, la empresaria utilizó Instagram para confirmar la ruptura, pedir respeto por la intimidad y anunciar un retiro temporal de la exposición pública.

Juliana Awada eligió un mensaje breve en Instagram para explicar el momento personal que atraviesa y pedir respeto por su intimidad. A través de las historias de su cuenta oficial, la empresaria confirmó que se encuentra cerrando una etapa importante de su vida y que tomará distancia de la exposición pública.


“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, expresó, al referirse a la situación que vive junto a Mauricio Macri.


El mensaje llegó luego de que se conociera el fin de su matrimonio, tras 15 años de relación, una historia que tuvo una fuerte exposición en la vida pública y política argentina. Fiel a su estilo discreto, Awada evitó mayores definiciones y puso el foco en la necesidad de atravesar el proceso en un marco de privacidad.


En el cierre de su publicación, la empresaria agradeció el acompañamiento recibido durante todos estos años con una frase breve y afectuosa: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.


Mientras ambos transitan esta nueva etapa, se encuentran en lugares distintos. Mauricio Macri tiene compromisos previstos en Europa, mientras que Juliana Awada permanece en el sur del país, acompañada por su entorno familiar más cercano y junto a su hija menor, Antonia.


Desde el entorno de la expareja sostienen que la separación se dio en muy buenos términos y que la prioridad principal es el bienestar de su hija en común. La pausa anunciada en redes sociales marca así el inicio de un período de perfil bajo, lejos de la exposición mediática que acompañó a la pareja desde su casamiento en 2010.

Últimas Noticias

ATRAMUTI inauguró su sede sobre avenida Cazón y proyecta más servicios para los municipales
ATRAMUTI inauguró su sede sobre avenida Cazón y proyecta más servicios para los municipales
Un custodio abatió a un ladrón y frustró un asalto en un depósito de Mataderos
Un custodio abatió a un ladrón y frustró un asalto en un depósito de Mataderos
Las vacaciones de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel reavivaron rumores de embarazo
Las vacaciones de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel reavivaron rumores de embarazo
Ciro Martínez dejó atrás el bajo perfil y confirmó su romance
Ciro Martínez dejó atrás el bajo perfil y confirmó su romance
La baja sostenida de la natalidad redefine el debate social y demográfico en Argentina
La baja sostenida de la natalidad redefine el debate social y demográfico en Argentina
Choque en General Pacheco: imprudencia al volante provocó un vuelco en Ruta 197
Choque en General Pacheco: imprudencia al volante provocó un vuelco en Ruta 197