En 2025 se habilitaron 587 comercios en San Isidro a través de un trámite digital y sin tasas

Durante 2025, 587 comercios fueron habilitados en San Isidro mediante un trámite 100% digital y sin costo, como parte de un esquema de simplificación administrativa que permitió agilizar la apertura de nuevos locales en todo el distrito.

El balance del año fue positivo para el sector comercial. La eliminación de la tasa de habilitación, junto con la digitalización completa del proceso, permitió reducir tiempos y costos que anteriormente representaban un obstáculo para quienes buscaban iniciar una actividad económica.

La medida se inscribe dentro de un plan más amplio que incluyó la eliminación de más de 400 tasas municipales durante la gestión de Ramón Lanús, con el objetivo de dinamizar la economía de barrio y fomentar la generación de empleo genuino.

Desde el Municipio señalaron: “Buscamos que el Estado deje de ser un obstáculo para el que quiere emprender. La reducción de la presión tributaria y la simplificación de trámites son los motores para que San Isidro crezca y haya más trabajo”.

El mapa de las nuevas aperturas fue diverso e incluyó rubros como indumentaria, peluquerías, gimnasios, ferreterías, inmobiliarias y locales gastronómicos, entre ellos bares y heladerías. Uno de los datos más destacados fue la velocidad del proceso, ya que mientras antes los trámites podían demorar meses, la mayoría de los solicitantes optó por la habilitación exprés, con un promedio de resolución de seis días y casos puntuales de menos de 24 horas.

El sistema digital contempla todas las actividades económicas incluidas en el Código de Ordenamiento Urbano (COU) y se organiza en tres niveles operativos, de acuerdo con la complejidad de cada emprendimiento.

El primero corresponde al Trámite Exprés, orientado a rubros simples, de bajo impacto y sin permanencia de público. En estos casos, la habilitación se obtiene en un plazo máximo de 48 horas, aunque durante 2025 se registraron aprobaciones en menos de un día.

Para los comercios considerados críticos, de mayor impacto o con permanencia de público, el trámite se encuadra en el esquema de Trámites con Licencia, que requiere una inspección previa obligatoria y tiene una demora estimada de 15 días.

Finalmente, existe la instancia de Localización, que se gestiona según las normativas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para casos específicos.

Tras ampliar sus instalaciones, los responsables de la Panadería y Cafetería “La Elvira”, ubicada en Avenida Centenario al 1800, en Beccar, destacaron la agilidad del nuevo sistema: “La Municipalidad nos abrió las puertas y pudimos realizar la habilitación exprés rápidamente. Dimos un paso muy importante. Invitamos a los comerciantes a que se animen a hacerla”.

Quienes estén interesados en iniciar el trámite deben realizar la gestión de manera centralizada ingresando en: https://www.sanisidro.gob.ar/habilitaciones