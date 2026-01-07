edición 7983 - visitas hoy 1672

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / San Fernando

Feroz incendio en San Fernando destruyó una carpintería y una vivienda lindera

Feroz incendio en San Fernando destruyó una carpintería y una vivienda lindera
El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la zona de Las Heras y Berutti. Trabajaron 11 dotaciones de bomberos de distintos cuarteles y no se registraron heridos.

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la tarde en una carpintería dedicada a la fabricación de muebles de pino, ubicada en la intersección de las calles Las Heras (2400) y Berutti, en la localidad bonaerense de San Fernando. El siniestro provocó daños materiales totales y obligó a una intensa movilización de los equipos de emergencia.


Según la información recabada en el lugar, el fuego se inició alrededor de las 18 horas y se propagó con rapidez debido a la gran cantidad de madera almacenada en el establecimiento y al fuerte viento generado por la sudestada que afecta a la región. Las llamas alcanzaron gran altura y fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad, lo que generó preocupación entre los vecinos.


En el operativo intervinieron al menos 11 dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante varias horas para contener el avance del fuego y evitar que se propagara a otras construcciones. A pesar del despliegue, el incendio consumió por completo la carpintería y destruyó también una vivienda lindera. Otras casas cercanas sufrieron daños parciales por la proximidad con el foco ígneo.


La estructura de la carpintería colapsó de manera total como consecuencia del fuego. En el lugar continuaron las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, mientras se realizaba la evaluación de los daños finales.


Fuentes del operativo confirmaron que no se registraron personas heridas, ni entre los vecinos ni entre el personal que participó del combate contra el incendio.


El trabajo de extinción estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, con colaboración de los cuarteles de Tigre, General Pacheco, El Talar, Garín y Don Torcuato.


Debido al operativo y al movimiento de autobombas y camiones, la zona permanecia con circulación reducida.



Últimas Noticias

Desalojaron un predio ocupado ilegalmente debajo de la autopista Perito Moreno
Desalojaron un predio ocupado ilegalmente debajo de la autopista Perito Moreno
Una mujer se arrojó al Río en Troncos del Talar para refrescarse y activó un operativo del COT
Una mujer se arrojó al Río en Troncos del Talar para refrescarse y activó un operativo del COT
Tigre completó la pavimentación de más de 90 cuadras durante 2025
Tigre completó la pavimentación de más de 90 cuadras durante 2025
Colonia de Verano 2026 en Tigre: cientos de chicos disfrutan deportes y juegos en pleno enero
Colonia de Verano 2026 en Tigre: cientos de chicos disfrutan deportes y juegos en pleno enero
San Isidro arrancó las colonias de verano con más de 10 mil chicos disfrutando del deporte y la recreación
San Isidro arrancó las colonias de verano con más de 10 mil chicos disfrutando del deporte y la recreación
Brutal ataque transfóbico en Don Torcuato: Verdún Mar Desiré sobrevivió para contar el horror
Brutal ataque transfóbico en Don Torcuato: Verdún Mar Desiré sobrevivió para contar el horror