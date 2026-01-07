Feroz incendio en San Fernando destruyó una carpintería y una vivienda lindera

El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la zona de Las Heras y Berutti. Trabajaron 11 dotaciones de bomberos de distintos cuarteles y no se registraron heridos.

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la tarde en una carpintería dedicada a la fabricación de muebles de pino, ubicada en la intersección de las calles Las Heras (2400) y Berutti, en la localidad bonaerense de San Fernando. El siniestro provocó daños materiales totales y obligó a una intensa movilización de los equipos de emergencia.

Según la información recabada en el lugar, el fuego se inició alrededor de las 18 horas y se propagó con rapidez debido a la gran cantidad de madera almacenada en el establecimiento y al fuerte viento generado por la sudestada que afecta a la región. Las llamas alcanzaron gran altura y fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad, lo que generó preocupación entre los vecinos.

En el operativo intervinieron al menos 11 dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante varias horas para contener el avance del fuego y evitar que se propagara a otras construcciones. A pesar del despliegue, el incendio consumió por completo la carpintería y destruyó también una vivienda lindera. Otras casas cercanas sufrieron daños parciales por la proximidad con el foco ígneo.

La estructura de la carpintería colapsó de manera total como consecuencia del fuego. En el lugar continuaron las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, mientras se realizaba la evaluación de los daños finales.

Fuentes del operativo confirmaron que no se registraron personas heridas, ni entre los vecinos ni entre el personal que participó del combate contra el incendio.

El trabajo de extinción estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, con colaboración de los cuarteles de Tigre, General Pacheco, El Talar, Garín y Don Torcuato.

Debido al operativo y al movimiento de autobombas y camiones, la zona permanecia con circulación reducida.