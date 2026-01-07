Desalojaron un predio ocupado ilegalmente debajo de la autopista Perito Moreno

El predio estaba ocupado sin autorización por una cooperativa vinculada al MTE y funcionaba como depósito debajo de la autopista Perito Moreno. Intervino el Gobierno porteño con apoyo policial.

La Ciudad de Buenos Aires recuperó un predio en Parque Avellaneda ocupado ilegalmente por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conduce Juan Grabois. El espacio, ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, era utilizado como depósito sin autorización.

El operativo se realizó a primera hora de este miércoles y contó con la intervención de 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, que trabajaron con maquinaria y camiones, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención.

Según informaron desde el Gobierno porteño, la recuperación del predio forma parte de las políticas de ordenamiento del espacio público, que en los últimos dos años permitieron recuperar más de 550 propiedades ocupadas y devolverlas a sus dueños.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: “Respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos, que son de todos los porteños. En la Ciudad, la ley se cumple”. Y agregó: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”.

Tras el operativo, el predio fue desalojado y quedó bajo la órbita de la Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que definirá su destino.

Por su parte, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, afirmó: “La convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse. Ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal, y la Ciudad va a actuar cada vez que eso ocurra para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos”.

Desde el inicio de la gestión, además, la Ciudad informó que ya desalojó a los manteros en 13 zonas, como Once, Flores y Constitución, y desarticuló un mercado ilegal que movía unos $1.900 millones.

En paralelo, el Gobierno porteño indicó que implementó medidas para fortalecer el sistema de reciclado, con el objetivo de hacerlo más eficiente y transparente.