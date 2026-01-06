Tigre completó la pavimentación de más de 90 cuadras durante 2025

El Plan de Asfalto de Tigre permitió pavimentar más de 90 cuadras y construir más de 50.000 m² de asfalto en distintas localidades del distrito durante 2025. La iniciativa busca mejorar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de peatones en barrios y centros comerciales.
Localidades beneficiadas
Las obras se realizaron en diversas zonas de Tigre, incluyendo:
- Don Torcuato
- Los Troncos
- Benavídez
- Ricardo Rojas
- Rincón de Milberg
- Troncos del Talar
Estas intervenciones permiten a los vecinos y comerciantes transitar de forma más segura, mejorando el acceso a sus hogares y negocios.
Impacto en la movilidad y seguridad
El plan municipal no solo renovó calles, sino que facilitó la circulación de vehículos y peatones, reduciendo riesgos y haciendo más fluido el tránsito en barrios densamente poblados. Además, las obras contribuyen al embellecimiento de los espacios públicos y a la calidad de vida en el distrito.
Un programa continuo de mejoras urbanas
El Plan de Asfalto de Tigre es un programa permanente que busca mantener calles y avenidas en condiciones seguras y transitables durante todo el año. Las obras se desarrollan de manera sostenida en distintos puntos del distrito, con foco en la movilidad, la seguridad vial y la infraestructura urbana.