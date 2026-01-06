edición 7981 - visitas hoy 55828

Tigre

Tigre completó la pavimentación de más de 90 cuadras durante 2025

Durante 2025, Tigre pavimentó más de 90 cuadras y 50.000 m² de calles en barrios y centros comerciales, mejorando la circulación y la seguridad de peatones y vehículos en todo el distrito.

El Plan de Asfalto de Tigre permitió pavimentar más de 90 cuadras y construir más de 50.000 m² de asfalto en distintas localidades del distrito durante 2025. La iniciativa busca mejorar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de peatones en barrios y centros comerciales.



Localidades beneficiadas


Las obras se realizaron en diversas zonas de Tigre, incluyendo:



  • Don Torcuato

  • Los Troncos

  • Benavídez

  • Ricardo Rojas

  • Rincón de Milberg

  • Troncos del Talar


Estas intervenciones permiten a los vecinos y comerciantes transitar de forma más segura, mejorando el acceso a sus hogares y negocios.


Impacto en la movilidad y seguridad


El plan municipal no solo renovó calles, sino que facilitó la circulación de vehículos y peatones, reduciendo riesgos y haciendo más fluido el tránsito en barrios densamente poblados. Además, las obras contribuyen al embellecimiento de los espacios públicos y a la calidad de vida en el distrito.


Un programa continuo de mejoras urbanas


El Plan de Asfalto de Tigre es un programa permanente que busca mantener calles y avenidas en condiciones seguras y transitables durante todo el año. Las obras se desarrollan de manera sostenida en distintos puntos del distrito, con foco en la movilidad, la seguridad vial y la infraestructura urbana.

