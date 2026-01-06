Brutal ataque transfóbico en Don Torcuato: Verdún Mar Desiré sobrevivió para contar el horror

Durante la madrugada de Año Nuevo, Verdún Mar Desiré fue atacada por un grupo de personas en Don Torcuato. La organización FDELA exige justicia y protección con perspectiva de género.

Durante la madrugada de Año Nuevo, Verdún Mar Desiré, mujer trans de Tigre, fue víctima de un ataque en grupo en Don Torcuato. Según la denuncia presentada ante la subcomisaría Baires Bancalari, los agresores la golpearon y patearon mientras estaba en el suelo, la amenazaron de muerte y le robaron sus pertenencias.

Un acto motivado por transfobia

La organización FDELA aclaró que el robo fue secundario, y que el ataque fue un acto claramente motivado por odio hacia su identidad travesti-trans. Señalan que este tipo de violencia busca disciplinar y deshumanizar a las personas trans, en un contexto de hostilidad creciente hacia el colectivo LGBTIQ+.

Impacto social y contexto político

Para FDELA, este episodio refleja la normalización de los discursos de odio en Argentina, fomentados por sectores políticos y funcionarios de alto rango, que perpetúan la exclusión y violencia contra personas trans.

Exigencia de justicia y acompañamiento

El caso ya llegó al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, y desde FDELA exigen:



Investigación con perspectiva de género y diversidad



Sanciones ejemplares para los responsables

Medidas urgentes de protección y acompañamiento integral para Verdún durante su recuperación



La voz de la víctima

En diálogo con Revista Cítrica, Verdún expresó: "No quiero ser una cifra más, no quiero ser la próxima. Caminar sin miedo debe ser una realidad para todas, no un privilegio. Sobreviví para contarlo, pero lucho para que nadie más tenga que sufrirlo".

Llamado a la sociedad

FDELA recordó que estos ataques son violaciones sistemáticas a los derechos humanos y responsabilizó al Estado por su falta de acción en prevención. La organización convoca a la sociedad a no naturalizar la violencia de odio y a apoyar a las víctimas.