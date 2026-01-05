Corte de agua en San Fernando: ABSA realizará trabajos en el Barrio 1000 Viviendas

El servicio estará interrumpido este martes por la mañana debido a trabajos sobre la red en calle Estrada y French. ABSA pidió a los vecinos tomar precauciones.

ABSA informó que este martes 6 de enero se llevarán adelante trabajos sobre la red de agua en el Barrio 1000 Viviendas de San Fernando, lo que provocará un corte programado del suministro durante la mañana.

Según detalló la empresa, las tareas se realizarán en la calle Estrada al 1600, esquina French, y la interrupción del servicio se extenderá desde las 8:00 hasta las 12:00 horas, afectando a todo el barrio.

Ante esta situación, desde ABSA recomendaron a las personas usuarias realizar las reservas de agua necesarias y utilizarla únicamente para hidratación y quehaceres imprescindibles mientras dure la intervención.

Asimismo, la empresa recordó que, ante cualquier inconveniente en el servicio, se encuentran disponibles los canales de atención habituales. Los vecinos pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o a través de sus redes sociales oficiales en Facebook y Telegram.