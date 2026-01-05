Graves daños materiales tras un incendio en una cervecería de Pilar

El fuego se inició durante una quema de cañas en un salón lindero y se propagó por el viento. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la mañana de este lunes en la cervecería POPE ubicada a la altura del kilómetro 40,5 de la autopista Panamericana, en el partido de Pilar, y provocó graves daños materiales, aunque no se reportaron personas heridas.

Según la información confirmada, el foco ígneo se inició en un salón de eventos lindero, conocido como La Posta, donde se realizaba una quema de cañas. Las condiciones climáticas y el viento facilitaron la rápida propagación de las llamas hacia una estructura comercial contigua, que al momento del hecho se encontraba cerrada y sin ocupantes.

En un primer momento, desde el salón afectado intentaron controlar el fuego con matafuegos, pero la intensidad del incendio impidió contenerlo y fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos pertenecientes a Del Viso, Pilar y Maquinista Savio, quienes lograron controlar el incendio tras un intenso operativo y evitar que el fuego se extendiera a otros sectores del predio.

Si bien no hubo víctimas ni heridos, las autoridades confirmaron que las pérdidas materiales fueron casi totales en la estructura alcanzada por las llamas. Las causas del incendio quedaron vinculadas al procedimiento de quema realizado en el salón de eventos.