Moody’s calificó nuevamente a Escobar por su solidez financiera

Moody’s volvió a calificar al Municipio de Escobar con BBB.ar tras evaluar su bajo endeudamiento y la eficiencia en la administración de los recursos públicos.

Por cuarta vez consecutiva, el Municipio de Escobar se reafirma como el único distrito bonaerense con calificación crediticia positiva, un reconocimiento que facilita el acceso a recursos para invertir e implementar políticas públicas.

La consultora de riesgo Moody’s volvió a calificar a Escobar con la nota BBB.ar, debido a su bajo nivel de endeudamiento y a una gestión eficiente de las finanzas municipales. La evaluación corresponde a un informe sobre los primeros nueve meses de 2025 y ratifica para el distrito la categoría de “Investment Grade”.

Desde el municipio destacaron que sostener esta calificación en el contexto económico del país representa un desafío. “No es fácil obtener esta calificación y más difícil aún es sostenerla en el tiempo en medio de los vaivenes que tiene nuestro país en materia económica”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que el resultado es consecuencia del trabajo de “equipos profesionales y especializados que trabajan de manera eficiente y comprometida para obtener los mejores resultados”, lo que luego se traduce en progreso y mejor calidad de vida para los vecinos de Escobar.