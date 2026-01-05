edición 7980 - visitas hoy 18770

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad

Moody’s calificó nuevamente a Escobar por su solidez financiera

Moody’s calificó nuevamente a Escobar por su solidez financiera
Moody’s volvió a calificar al Municipio de Escobar con BBB.ar tras evaluar su bajo endeudamiento y la eficiencia en la administración de los recursos públicos.

Por cuarta vez consecutiva, el Municipio de Escobar se reafirma como el único distrito bonaerense con calificación crediticia positiva, un reconocimiento que facilita el acceso a recursos para invertir e implementar políticas públicas.


La consultora de riesgo Moody’s volvió a calificar a Escobar con la nota BBB.ar, debido a su bajo nivel de endeudamiento y a una gestión eficiente de las finanzas municipales. La evaluación corresponde a un informe sobre los primeros nueve meses de 2025 y ratifica para el distrito la categoría de “Investment Grade”.


Desde el municipio destacaron que sostener esta calificación en el contexto económico del país representa un desafío. “No es fácil obtener esta calificación y más difícil aún es sostenerla en el tiempo en medio de los vaivenes que tiene nuestro país en materia económica”, señalaron.


En ese sentido, remarcaron que el resultado es consecuencia del trabajo de “equipos profesionales y especializados que trabajan de manera eficiente y comprometida para obtener los mejores resultados”, lo que luego se traduce en progreso y mejor calidad de vida para los vecinos de Escobar.

Últimas Noticias

El cierre del Tren Mitre en verano: impacto económico, turístico y social en Tigre
El cierre del Tren Mitre en verano: impacto económico, turístico y social en Tigre
Gendarmería secuestró casi tres toneladas de marihuana en un camión que viajaba desde Misiones a San Fernando
Gendarmería secuestró casi tres toneladas de marihuana en un camión que viajaba desde Misiones a San Fernando
Avanza el Plan de Asfaltos en Don Torcuato: obras sobre la calle Lugones
Avanza el Plan de Asfaltos en Don Torcuato: obras sobre la calle Lugones
Un auto volcó a toda velocidad en el Camino de los Remeros y todo quedó filmado
Un auto volcó a toda velocidad en el Camino de los Remeros y todo quedó filmado
Julio Zamora visitó a Larissa, la primera bebé nacida en Tigre en 2026
Julio Zamora visitó a Larissa, la primera bebé nacida en Tigre en 2026
Le quitaron la licencia a la mujer que atropelló y mató a Ramón Olivera en el corredor Bancalari
Le quitaron la licencia a la mujer que atropelló y mató a Ramón Olivera en el corredor Bancalari