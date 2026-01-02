edición 7977 - visitas hoy 24574

Pili Mancuso necesita ayuda: lanzan una campaña contrarreloj para reunir 65 mil dólares por su tratamiento en Singapur

La familia de Pili Mancuso, una niña argentina de 9 años internada en Singapur por una leucemia extremadamente agresiva, lanzó una campaña solidaria urgente para completar el dinero que falta para su tratamiento.

La historia de Pili Mancuso, una niña argentina de 9 años que lucha contra una leucemia extremadamente agresiva, moviliza a miles de personas en todo el país. Tras agotar todas las alternativas médicas en la Argentina, su única esperanza es un tratamiento en Singapur, donde actualmente permanece internada junto a su familia.


Desde hace meses, el entorno de Pili enfrenta una carrera contrarreloj. Gracias al esfuerzo colectivo y a la solidaridad de miles de personas, se logró cubrir una parte del tratamiento y los primeros gastos médicos. Sin embargo, todavía faltan reunir 65.000 dólares, una suma clave para continuar con la atención que puede salvarle la vida.



Sin respaldo político, sin apoyo estatal y sin otra estructura que no sea el acompañamiento de la gente, la familia lanzó una campaña inédita y profundamente emotiva: “15 días, 15 videos”. La propuesta consiste en difundir un video diario durante dos semanas, con mensajes directos y personales destinados a quienes todavía no conocen la historia de Pili.


Cada publicación busca interpelar a nuevos corazones, generar empatía y lograr que el pedido se viralice. Se trata de un grito de amor que apunta a un milagro colectivo, en un contexto donde el tiempo y los recursos se agotan.


“Esto no es solo por Pili. Es por todos los que creen que la unión puede más. No hay banderas. Solo hay una niña que quiere vivir, queremos que vuelva a jugar con sus primos, sus amigos y la escuela que tanto ama”, expresó Carlos, su papá, desde el hospital en Singapur.


Con los fondos casi agotados y los plazos encima, la familia deposita todas sus esperanzas en la solidaridad de la gente. El objetivo es claro y urgente: reunir 65 mil dólares en menos de dos semanas, sin descanso y sin margen para demoras.


¿Cómo ayudar?


linktr.ee/juntosxpilu


Alias BBVA: juntosxpilu1
Alias Banco Nación: juntosxpilu4

