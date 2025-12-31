Motociclista murió tras perder el control y chocar en la ruta 197, en General Pacheco

El hecho ocurrió este martes al mediodía, a la altura de Plaza Vea, frente a la iglesia. Confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados.

Un motociclista murió este martes 31 de diciembre tras perder el control de su vehículo y chocar sobre la ruta 197, en General Pacheco, frente a la Parroquia Purisima Concepción.

El accidente ocurrió cerca de las 11:30, según las primeras informaciones.

Fuentes en el lugar confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

Personal policial y peritos trabajaban en la escena para determinar las causas del choque, mientras que en el operativo intervinieron COT, SET, Tránsito y fuerzas de seguridad.

La circulación en el sector presentó demoras durante las tareas de peritaje.