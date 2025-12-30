Un auto perdió el control y terminó en las vías del tren Mitre en Martínez

El hecho ocurrió este martes por la tarde, en el centro de Martínez. El conductor, un hombre de 80 años, no sufrió heridas graves y el servicio del ramal Tigre circuló con demoras.

Este martes por la tarde, un auto perdió el control y terminó sobre las vías del tren Mitre en el centro de Martínez, partido de San Isidro, a metros de la estación. El incidente generó alarma en la zona y no fue impactado por ninguna formación ferroviaria.

El hecho ocurrió minutos antes de las 17, en la intersección de Rawson y Alvear, sobre el ramal Tigre. De acuerdo a la información oficial, un Hyundai Creta, conducido por un hombre de 80 años, circulaba por calle Rawson cuando, por causas que son materia de investigación, atravesó el alambrado de seguridad y quedó detenido en la traza ferroviaria.

El conductor, vecino de Martínez, no presentó heridas de gravedad y fue trasladado de manera preventiva al Hospital Central de San Isidro para su control médico.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Isidro, Defensa Civil, Patrulla Municipal, personal de Tránsito y Trenes Argentinos, que desplegaron un operativo para asegurar el sector y remover el vehículo. Las tareas demandaron más de una hora.

Como consecuencia del incidente, el ramal Tigre de la línea Mitre circuló limitado entre Retiro y Olivos, y posteriormente retomó su recorrido habitual con demoras.