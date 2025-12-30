edición 7974 - visitas hoy 44043

Información General

Violento asalto de motochorros en la Autopista Ricchieri: lo rodearon, le robaron la moto y todo quedó filmado

El ataque ocurrió a plena luz del día, a la altura del Mercado Central. La víctima fue rodeada por seis delincuentes armados y el robo quedó registrado por una cámara en su casco.

Un violento asalto de motochorros ocurrió en la Autopista Ricchieri, a la altura del Mercado Central, cuando un motociclista fue interceptado por una banda armada mientras circulaba de regreso a su casa. El robo quedó registrado por una cámara instalada en el casco de la víctima.


El hecho se produjo el domingo cerca de las 17, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La víctima, Guillermo, de 62 años, regresaba de pasar el día en un recreo del partido de Ezeiza.


Un ataque coordinado en plena autopista


A unos dos kilómetros del peaje del Mercado Central, una moto con dos ocupantes se colocó delante de la víctima, mientras otras motocicletas lo flanquearon. Los seis delincuentes, todos armados, actuaron de manera coordinada.


El momento del robo


Uno de los asaltantes lo obligó a detenerse, lo palpó y revisó sus bolsillos. Durante el asalto, Guillermo suplicó: “Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada”.


El ladrón se apoderó de la moto y la víctima se retiró del lugar en estado de shock.


La ayuda y la denuncia


Un automovilista que presenció el hecho se detuvo para asistirlo y lo trasladó hasta la comisaría de Tapiales, donde se radicó la denuncia.


Investigación judicial


La causa quedó a cargo de la UFI N°12 de San Justo, con intervención del fiscal Matías Nahuel Marando. Las imágenes del casco y las cámaras de seguridad forman parte de la investigación.

