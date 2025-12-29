Choque entre un camión y un colectivo en la General Paz dejó al menos 18 heridos

Un camión frigorífico chocó por alcance a un colectivo de la línea 117 en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de Griveo. El SAME asistió y trasladó a 18 personas a distintos hospitales.

Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana en la Avenida General Paz, cuando un camión frigorífico chocó por alcance contra un colectivo de la línea 117, en la colectora, a la altura de la bajada de Griveo, en sentido al Río de la Plata.

Como consecuencia del impacto, al menos 18 personas resultaron heridas, en su mayoría pasajeros del colectivo. Todas fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

En el operativo trabajaron 15 móviles del SAME, además de personal policial, que montó un importante despliegue para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.

Las imágenes del lugar mostraban daños severos en la parte trasera del colectivo y la trompa del camión visiblemente afectada, lo que da cuenta de la violencia del choque.

El siniestro provocó cortes parciales y demoras sobre la traza de la General Paz y su colectora, mientras se realizaban las tareas de rescate y traslado de los heridos.

Según la información preliminar, el impacto se produjo cuando el camión embistió al colectivo desde atrás. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

La situación permanecía en desarrollo durante la mañana y no se descartaba que el número de asistidos pudiera modificarse con el correr de las horas.