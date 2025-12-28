Un auto de colección perdió una rueda en Panamericana, fue chocado y quedó destruido

El vehículo, un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda recientemente restaurado, quedó detenido en la traza tras un desperfecto mecánico y fue embestido por otros autos. No hubo heridos.

Un accidente de alto impacto ocurrió en la autopista Panamericana, a la altura del cruce con el Camino del Buen Ayre, cuando un auto de colección perdió una rueda en plena circulación, quedó detenido sobre la vía rápida y fue embestido por otros vehículos.

El hecho involucró a un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, recientemente retirado del taller tras un extenso proceso de restauración. Según las primeras informaciones, el desperfecto se habría producido por una tuerca mal ajustada, lo que provocó el desprendimiento del neumático.

Tras perder la rueda, el vehículo quedó inmovilizado sobre la calzada, generando una situación de alto riesgo. La rueda desprendida quedó a pocos metros del auto, sin señalización inmediata.

Minutos después, otro automóvil que circulaba a alta velocidad impactó desde atrás, desplazó al Mercedes-Benz contra el guardarraíl y provocó un choque múltiple.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos ni víctimas fatales, aunque los daños materiales fueron totales.

Personal de seguridad vial y servicios de emergencia trabajó en la zona para retirar los vehículos y liberar parcialmente el tránsito.

El Mercedes-Benz Pagoda es considerado un vehículo de alto valor para coleccionistas, con cotizaciones que pueden superar los 200 mil dólares. El impacto afectó la carrocería y el chasis, lo que pone en duda su recuperación.

Las imágenes del accidente, que se difundieron rápidamente en redes sociales, muestran la secuencia posterior al desperfecto mecánico y el estado final del vehículo, cruzado sobre varios carriles de la autopista.