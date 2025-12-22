El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los aeronavegantes

El Ministerio de Capital Humano dispuso una conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto de los aeronavegantes y ordenó suspender las medidas de fuerza en los aeropuertos.

El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que involucra a los aeronavegantes, con impacto directo en el sistema de navegación aérea y en el funcionamiento de los aeropuertos del país.

La medida fue adoptada a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y alcanza al conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.), a partir del rechazo sindical al ofrecimiento formulado por la empresa.

Según informó oficialmente el organismo, la conciliación obligatoria comenzará a regir desde las 8 horas del martes 23 de diciembre y se encuadra en lo establecido por la Ley N.º 14.786. El período tendrá una duración de quince (15) días, durante los cuales las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

En ese marco, el Ministerio intimó a ATEPSA, y por su intermedio a los trabajadores que representa, a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual mientras dure el período conciliatorio.

Asimismo, se convocó a ambas partes a retomar las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice la continuidad del servicio de navegación aérea.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que la decisión apunta a preservar el diálogo social y proteger el interés público, ante un conflicto que afecta un servicio esencial.