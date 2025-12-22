Vicente López festejó sus 120 años con un multitudinario show de drones en el Paseo de la Costa

Con un espectáculo de drones, música en vivo y sin fuegos artificiales, el Municipio celebró su 120° aniversario en el Paseo de la Costa junto a miles de vecinos y visitantes.

Más de 20.000 vecinos participaron del festejo por los 120 años de Vicente López, que se realizó en el Paseo de la Costa, a la orilla del Río de la Plata, con un espectáculo central de luces con drones, música en vivo y sin el uso de pirotecnia.

El evento se desarrolló en la intersección de Urquiza y el río, donde familias y grupos de amigos se acercaron desde la tarde para disfrutar de un atardecer con propuestas culturales y gastronómicas, en una celebración abierta a toda la comunidad.

La intendenta Soledad Martínez participó del acto y dirigió unas palabras a los presentes: “Hoy Vicente López cumple 120 años de historia y de identidad que compartimos, y como se merece nuestra ciudad lo estamos festejando entre vecinos y personas que vinieron de otros lugares del conurbano acá en la costa de Vicente López”.

Luego agregó: “Siempre decimos que este es el mejor lugar para vivir, lo han dicho muchos vecinos. Nosotros estamos orgullosos de Vicente López. Desde nuestro lugar, hacemos lo posible todos los días con mucho esfuerzo y humildad, para que cada vecino viva bien, feliz, con la mejor seguridad, salud y educación”.

Desde el Municipio destacaron que Vicente López fue en 2018 el primer distrito en eliminar el uso de fuegos artificiales, con el objetivo de garantizar festejos inclusivos para niños con autismo, adultos mayores y animales de compañía, promoviendo la concientización sobre el no uso de pirotecnia.

El festejo contó con foodtrucks que ofrecieron distintas propuestas gastronómicas desde la tarde hasta la medianoche. La jornada comenzó con la final del certamen “Bandas de mi Barrio”, una iniciativa que busca impulsar la difusión de músicos locales.

En esta edición, la banda ganadora fue Jinete Lendrix, un grupo emergente que desarrolla composiciones propias dentro del género rock.

Durante la noche también se proyectaron cortos audiovisuales que recorrieron la historia del municipio a través de testimonios de vecinos, antes del esperado show de luces con drones, uno de los momentos más destacados del aniversario.

El cierre estuvo a cargo de la reconocida Banda XXI, que hizo vibrar al público con sus principales éxitos de cuarteto.

Al finalizar, la jefa comunal expresó: “Vicente López tiene mucho futuro por delante, lo hace grande su gente, cada vecino, cada institución y cada club con su esfuerzo de todos los días. En este 120° aniversario estamos orgullosos de representar a los vecinos”.