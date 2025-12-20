A dos años de gestión, Ramón Lanús puso el foco en seguridad, espacio público y servicios en San Isidro

El intendente presentó un balance de sus primeros dos años al frente del Municipio de San Isidro, con énfasis en seguridad, recuperación del espacio público y modernización de los servicios municipales.

A dos años del inicio de la gestión de Ramón Lanús como intendente de San Isidro, el Municipio realizó un balance centrado en tres ejes principales: seguridad, recuperación del espacio público y modernización de los servicios municipales.

De cara al cierre del año, Lanús destacó que los avances se apoyan en un esquema de transparencia, austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo que permitió generar ahorros y aumentar los niveles de inversión municipal.

Seguridad

En materia de seguridad, el intendente subrayó la implementación de un sistema integral que posiciona a San Isidro entre los municipios con mayor inversión del AMBA. Actualmente, se encuentra en la etapa final la instalación de 2.100 cámaras de videovigilancia HD con inteligencia artificial, que permitirán alcanzar un total de 2.646 cámaras en todo el distrito.

Además, se incorporaron 51 patrullas blindadas, 331 nuevos agentes, 170 cámaras lectoras de patentes y más de 21.000 vecinos adheridos a Ojos en Alerta. En este período también se creó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI).

Según el balance oficial, se realizan unas 25.000 identificaciones mensuales, con tiempos de respuesta de entre 5 y 7 minutos. Las detenciones aumentaron un 27%, y dos de cada tres fueron realizadas por la Patrulla Municipal.

Espacio público

En cuanto a la recuperación del espacio público, se realizaron obras en el Corredor Rolón, el Paseo Fleming, la Plazoleta Madre Teresa y las plazas Olazábal, General Manuel Belgrano y El Campito.

Se inauguraron tres nuevas canchas de fútbol, se renovaron los natatorios municipales y se recuperaron sectores de la costa como el Paseo Costero 33 Orientales, además de terrenos en Roque Sáenz Peña y Alvear.

En materia vial, se ejecutaron más de 470 obras de repavimentación y más de 30 intervenciones de preservación de adoquines.

Modernización y servicios

En modernización, se eliminaron más de 400 tasas y se simplificaron trámites. La licencia de conducir ahora se renueva en el día y las habilitaciones comerciales son gratuitas y online.

En salud, se invirtieron más de 4.000 millones de pesos en hospitales municipales y se lanzó el Programa 1000 Días. También se amplió la oferta educativa, cultural y laboral con jardines, Centros Faro y un Portal de Empleo.

Al cierre, Lanús señaló: “Sabemos que queda mucho por hacer, pero hoy podemos decir que San Isidro está en movimiento”.