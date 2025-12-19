Vecinos colmaron la Catedral de San Isidro en el tradicional concierto de villancicos

El tradicional concierto frente a la Catedral de San Isidro reunió a vecinos y familias en una velada musical que dio inicio a un fin de semana con actividades culturales y navideñas en distintos espacios públicos.

Más de 1.000 personas participaron del tradicional concierto de villancicos en San Isidro, que se realizó frente al atrio de la Catedral, en una velada que reunió a vecinos y familias alrededor de la música y el espíritu navideño.

El encuentro tuvo lugar en el entorno de la Plaza Mitre, donde el público disfrutó de un repertorio coral interpretado por agrupaciones locales y regionales. Durante la actividad, el intendente Ramón Lanús destacó el valor cultural y comunitario del evento. “Este concierto de villancicos se convirtió en una verdadera tradición de San Isidro. Nos llena de orgullo ver a tantos vecinos reunidos para compartir esta época tan especial del año”, expresó.

En la misma línea, la subsecretaria de Cultura del Municipio, Carolina Ruggero, subrayó la importancia del uso de los espacios públicos para este tipo de propuestas. “Nos alegra ver cómo la comunidad se apropia de los espacios públicos para compartir la música, el encuentro y el clima de las fiestas, en un entorno tan significativo para San Isidro como la Plaza Mitre y la Catedral”, señaló.

La noche contó con la participación del Coral In Mulieribus de la Capilla Jesús de Nazareth de General Pacheco, perteneciente a la Diócesis de San Isidro, junto al Coro de Cámara de San Isidro, el Coro Santa Cecilia y el Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro. Las presentaciones incluyeron interpretaciones individuales acompañadas por orquestas y solistas vocales e instrumentales.

Como cierre del concierto, todos los coros compartieron el escenario para interpretar de manera conjunta el clásico “Noche de Paz”, en un momento que fue acompañado por el aplauso del público presente.

Las celebraciones continúan durante el fin de semana con actividades culturales y navideñas abiertas a la comunidad. El viernes 19, a las 19 horas, se realizará un nuevo concierto en la Plaza 9 de Julio. El sábado 20, desde las 17 horas, habrá talleres navideños para toda la familia en las plazas Belgrano y San Martín. Finalmente, el domingo 21, en la Plaza del Campito, se desarrollará el último encuentro, con talleres desde las 18 horas y un concierto de villancicos a partir de las 19 horas.