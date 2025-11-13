Kicillof entregó patrulleros en Escobar y criticó a Milei por el recorte de fondos de seguridad

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Escobar la entrega de 11 nuevos patrulleros junto al intendente Ariel Sujarchuk, en el marco del fortalecimiento de la seguridad provincial. También recorrió el Centro de Monitoreo de Garín, recientemente ampliado, y apuntó contra Javier Milei por el recorte de fondos a Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la entrega de 11 nuevos móviles policiales en el municipio de Escobar, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito. Estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Javier Alonso, el intendente Ariel Sujarchuk y la secretaria de Seguridad local Rocío Fernández.

Durante el acto, Kicillof remarcó: “Estos patrulleros son el resultado de una planificación integral que solo puede funcionar si hay un trabajo mancomunado con los municipios para que la tecnología, la capacitación policial y los recursos del Estado estén al servicio de la prevención del delito”.

Los vehículos fueron adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, y se sumarán al Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense.

Luego, las autoridades recorrieron el Centro de Monitoreo de Escobar, ubicado en Garín, que fue recientemente ampliado con una inversión provincial de $2.896 millones, lo que permitió quintuplicar su tamaño y aumentar su capacidad operativa. En este espacio funciona la Secretaría de Seguridad local, y se coordinan las acciones de la policía, la guardia urbana, el SAME, los bomberos y Defensa Civil.

Durante su discurso, el gobernador apuntó contra el Gobierno nacional: “A pesar de que Milei nos robó los fondos para fortalecer la seguridad en la provincia, hacemos un gran esfuerzo para seguir sumando móviles y ampliar los centros de monitoreo que nos permiten actuar mejor y más rápido”, expresó Kicillof.

Y agregó: “Nuestro objetivo es brindarles tranquilidad a los y las bonaerenses, y eso no se logra con frases vacías ni con ajuste, sino con más inversión, innovación y coordinación con los 135 distritos”.

Por su parte, el ministro Javier Alonso afirmó: “Desde el Gobierno provincial asumimos el compromiso de trabajar junto a todos los intendentes y destinar los recursos que sean necesarios para llevar más tranquilidad a los y las bonaerenses”.

Agregó además que “tras haber recibido una fuerza prácticamente abandonada, fue ese trabajo articulado con los municipios el que nos permitió sumar equipamiento y mejorar las tareas de prevención”.

Finalmente, Ariel Sujarchuk destacó: “Lo que estamos viendo hoy es el resultado de un Estado eficiente, que incorpora tecnología y planifica para fortalecer la prevención y cuidar a los y las vecinas de Escobar”.

También estuvieron presentes el jefe de la Policía bonaerense Javier Villar, el subsecretario de Asuntos Electorales y Parlamentarios Javier Rehl, el secretario general del municipio Carlos Ramil, la presidenta del Concejo Deliberante María Laura Guazzaroni, el concejal de Campana Alejo Sarna, y representantes de la policía y del Poder Judicial.