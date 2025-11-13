San Fernando celebra una nueva edición de la Fiesta del Litoral con el cierre de Monchito Merlo

El domingo 16 de noviembre desde las 16 horas, el Municipio de San Fernando realizará una nueva edición de la Fiesta del Litoral en la Plaza Carlos Gardel, con artistas locales, música chamamecera y un gran cierre de Monchito Merlo. La entrada será libre y gratuita.

El Municipio de San Fernando invita a los vecinos a participar de una nueva edición de la Fiesta del Litoral, una jornada que reúne a las familias con música, baile y tradición. El evento se realizará el domingo 16 de noviembre desde las 16 horas en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en Quintana y Portugal, con entrada libre y gratuita.

Como cada año, la celebración rendirá homenaje a las raíces culturales del norte argentino y contará con la participación de destacados artistas locales. Además, a las 16 se llevará adelante la Procesión en honor a la Patrona del Litoral, junto a la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí de Virreyes.

Tras la ceremonia religiosa, se abrirá el patio litoraleño con la presentación de “Los Gauchos Zapateadores”, “Conjunto 3 Provincias”, “El Ceibal”, el grupo chamamecero “Los Miño”, “Raíces de Simoca”, el conjunto “El Tatita Mercedeño”, el ballet “Danzarte”, Hernán Figueredo y su conjunto, y Diego Romero.

El gran cierre será a las 19.30 horas, con la actuación en vivo del reconocido músico chamamecero Monchito Merlo, uno de los referentes más importantes del género.

La Municipalidad recordó que el acceso será totalmente libre y gratuito para todos los vecinos. En caso de mal tiempo, el evento podrá ser reprogramado.