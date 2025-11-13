Sáenz pidió continuar las obras estratégicas de Salta en una reunión con Adorni y Santilli

El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. Destacó la necesidad de continuar las obras estratégicas, fortalecer el desarrollo del norte argentino y avanzar en una mirada federal que genere empleo y oportunidades.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo una reunión de trabajo en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Tras el encuentro, el mandatario provincial destacó en sus redes sociales que se trató de “un encuentro positivo con la mirada puesta en los desafíos que tenemos por delante”, subrayando que su gestión “defiende a Salta planteando con claridad nuestras prioridades”.

Sáenz explicó que entre los principales temas abordados se incluyeron “la continuidad de las obras estratégicas, el desarrollo del norte argentino y la necesidad de una verdadera mirada federal que genere trabajo y oportunidades para nuestra gente”.

En su mensaje, el gobernador también enfatizó la importancia del diálogo institucional: “Creo profundamente en el diálogo y en la construcción de consensos. Confío en que, con responsabilidad y trabajo conjunto, podremos avanzar en soluciones que ayuden a que el país crezca y a que Salta ocupe el lugar que merece”.

El mandatario salteño cerró su mensaje con una frase que resume su enfoque: “Si crecen las provincias, también crece el país”, en línea con su postura de fortalecer la integración regional y la cooperación con el Gobierno nacional.