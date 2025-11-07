edición 7921 - visitas hoy 20103

Tigre

Julio Zamora entregó herramientas a escuelas técnicas de Tigre para fortalecer la educación pública

El intendente Julio Zamora encabezó la entrega de herramientas y materiales a las cinco escuelas técnicas de gestión estatal del distrito, con el objetivo de mejorar las prácticas de taller y reafirmar el compromiso municipal con la educación pública.

En Tigre centro, el Municipio llevó adelante una nueva acción de fortalecimiento educativo con la entrega de herramientas a todas las escuelas técnicas de gestión estatal del distrito. La actividad, realizada en la EET N° 5, fue encabezada por el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, quienes reafirmaron el compromiso del gobierno local con la educación pública.


“Estoy muy contento de haber compartido con los directores de todas las escuelas técnicas esta actividad para que los alumnos puedan estudiar en las mejores condiciones posibles. El esfuerzo del Municipio y de toda nuestra comunidad hace que trabajemos en forma conjunta en este proceso que significa una educación mejor para todos”, expresó el jefe comunal.



Durante su discurso, Zamora destacó la importancia de las escuelas técnicas como base de la formación de recursos humanos y subrayó: “Es muy importante que sigamos sosteniendo a estas instituciones que tienen que ver con la producción y el trabajo”.


La jornada se desarrolló durante la mañana y contó con la presencia del director del establecimiento, Antonio Locurcio, quien valoró el acompañamiento del Municipio. En el cierre del acto, la comunidad educativa entregó un reconocimiento al intendente, quien ratificó su compromiso de continuar fortaleciendo la educación pública local.


Por su parte, Gisela Zamora remarcó: “Esto es el compromiso de nuestro intendente Julio Zamora con la educación, con los jóvenes que forman parte de estos establecimientos y con querer generar una comunidad próspera. Creemos que es importante, para toda comunidad que quiera avanzar, tener a la educación como una herramienta fundamental de desarrollo”.



Durante el encuentro, el jefe comunal y su equipo entregaron herramientas de taller, elementos de seguridad y material de dibujo técnico, destinados a reforzar las prácticas profesionales de los estudiantes en el marco del ciclo lectivo.


Finalizado el acto formal, Zamora recorrió las instalaciones junto al cuerpo docente y directivo, interiorizándose sobre las necesidades del establecimiento.

