La ANMAT prohibió 18 suplementos dietarios y un medicamento de una firma santafesina por graves irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de 18 suplementos dietarios y un fármaco para la diabetes elaborados por el laboratorio Grupo Bio Fit SRL, ubicado en General Baigorria, Santa Fe. La medida fue adoptada tras detectarse irregularidades en las habilitaciones, la trazabilidad y el control sanitario de los productos.

La ANMAT prohibió la comercialización de una serie de suplementos dietarios y un medicamento para la diabetes producidos por la empresa Grupo Bio Fit SRL, luego de que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) detectara serias infracciones durante un operativo de fiscalización.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 8186/2025, publicada en el Boletín Oficial, y lleva la firma de la autoridad sanitaria nacional. Según el texto, las irregularidades se constataron en el marco de un programa de monitoreo que derivó en la intervención de los productos en el establecimiento de la firma.

Entre las observaciones, la ASSAL señaló que el lugar “no cuenta con habilitación municipal, carece de Director Técnico y no presenta documentación que avale la trazabilidad de los productos que elabora”. Por este motivo, se procedió a tomar muestras reglamentarias, intervenir los artículos y dejar los productos bajo resguardo del titular del establecimiento.

El análisis posterior determinó que los Registros Nacionales de Productos Alimenticios (RNPA) se encontraban vencidos, motivo por el cual la autoridad dispuso el decomiso y retiro nacional de todos los productos afectados.

Tiempo después, un nuevo operativo verificó el incumplimiento de la orden de intervención, al constatar diferencias entre las cantidades intervenidas y las halladas en el lugar. En consecuencia, la ASSAL emitió la Alerta Alimentaria Orden N° 01/2025, que amplía las restricciones y refuerza el retiro de los productos del mercado.

Los productos prohibidos incluyen:



Suplemento dietario a base de cúrcuma, pimienta negra y tiamina (B1).

Suplemento de spirulina, guaraná, yerba mate y vitaminas.

Suplemento de magnesio, calcio y vitamina D3.

Suplemento con citrato de magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio.

Suplemento con hierro, spirulina, chlorella, lapacho, vitaminas B2, B6, B12, ácido fólico y zinc.

Suplemento de cartílago de tiburón con vitamina D3.

Suplemento de café verde, L-carnitina y vitamina B6.

Suplemento de colágeno hidrolizado con vitamina E.

Suplemento de fucus, espirulina y carnitina.

Suplemento de ajo en polvo con vitamina C.

Suplemento de creatina monohidrato con vitamina B6.

Suplemento de alcachofa, carqueja, jengibre y vitaminas B3 y B6.

Suplemento de spirulina con vitamina B12.

Suplemento de aceite de pescado refinado en cápsulas.

Suplemento de centella asiática, ginkgo biloba y vitamina C.

Suplemento de ginkgo biloba, lecitina de soja, aminoácidos y vitaminas.

Suplemento de valeriana, lavanda, pasionaria y avena con vitamina B1.

Suplemento de ortiga, arándanos y cromo.



Asimismo, la disposición incluyó un medicamento para la diabetes, cuyo registro también se encontraba vencido.