Tigre

El Municipio de Tigre y CONIN trabajan juntos para combatir la desnutrición infantil

Políticas sanitarias en Tigre: encuentro con CONIN para fortalecer la nutrición infantil
El Municipio de Tigre y la Fundación CONIN mantuvieron un encuentro de trabajo para fortalecer las políticas sanitarias y de nutrición infantil, con énfasis en programas de salud, educación y deporte.

El Municipio de Tigre mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) para reforzar las políticas sanitarias dirigidas a combatir la desnutrición infantil en la primera etapa de la vida.


El encuentro se realizó en el Palacio Municipal y estuvo encabezado por la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, quien destacó: “Con la mano tendida del intendente Julio Zamora, el Municipio lleva adelante tareas diarias destinadas a las infancias que son el eje de la gestión. Los trabajos abarcan programas de salud, como también de iniciativas destinadas a la educación y el deporte”.


Participaron autoridades del Municipio de Tigre, miembros del área de Salud e Infancias y representantes de la fundación, quienes fueron informados sobre las distintas políticas implementadas por el Gobierno local y los espacios de tratamiento con los que cuentan en el territorio.


La subsecretaria de Atención Primaria de Salud, Carolina Hernandorena, resaltó la relevancia del trabajo articulado con distintos actores del territorio para optimizar la atención y seguimiento de los niños. Por su parte, Abel Albino, presidente de la Fundación CONIN, inauguró en Ricardo Rojas un nuevo centro N°115 para combatir la desnutrición infantil, renovando el compromiso de la organización con la comunidad.


La Fundación CONIN lleva 32 años trabajando en Argentina para disminuir la pobreza y la desnutrición infantil, implementando programas integrales de abordaje destinados a erradicar el subdesarrollo y mejorar las condiciones de vida de la infancia.

