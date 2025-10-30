Ford invertirá USD 170 millones para producir la Ranger híbrida enchufable en su planta de Pacheco

La automotriz estadounidense anunció una nueva inversión de USD 170 millones para fabricar en su planta de General Pacheco la primera versión híbrida enchufable de la Ford Ranger. El proyecto comenzará en 2027 y consolidará al país como segundo productor mundial del modelo.

Ford Argentina anunció una inversión de USD 170 millones destinada a producir, a partir de 2027, la primera pick-up híbrida enchufable (PHEV) del país. Se trata de la Ford Ranger híbrida, que se fabricará en la planta industrial de General Pacheco, convirtiendo a la Argentina en el segundo país del mundo en producir este modelo, después de Sudáfrica.

Con este nuevo desembolso, la compañía eleva su inversión total en la planta a USD 870 millones, tras los aportes de USD 580 millones en 2020 para modernizar las instalaciones, USD 80 millones en 2024 para la planta de motores, y USD 40 millones adicionales este año para ampliar la capacidad y adaptar las líneas de producción.

El anuncio se realizó durante la visita del CEO global de Ford Motor Company, Jim Farley, quien recorrió la fábrica, la Escuela Técnica Henry Ford, y encabezó una reunión con directivos regionales y globales de la marca. La presencia de Farley marcó un hecho relevante, ya que hacía más de una década que un máximo ejecutivo de la compañía no visitaba Argentina.

Entre las principales novedades técnicas, la Ranger PHEV incorporará una planta de propulsión híbrida, con un motor naftero —cuyo detalle no fue aún especificado— combinado con un motor eléctrico, que permitirá alcanzar más de 320 caballos de potencia, posicionándola como la pick-up más potente fabricada en el país.

Además, el modelo contará con una batería de iones de litio de gran capacidad, capaz de ofrecer autonomía completamente eléctrica de largo alcance, sumada a una autonomía combinada superior a la de las versiones diésel actuales.

El desafío de Ford será integrar la tecnología híbrida a la producción nacional, incorporando un alto porcentaje de componentes locales y regionales. Este enfoque permitiría a la marca convertirse en la primera en fabricar piezas electrificadas en Argentina.

Al igual que las versiones turbodiésel, la Ranger híbrida enchufable destinará entre un 60 y un 70% de su producción a la exportación, con el resto destinado al mercado interno. Su fabricación se realizará en la misma línea actual, que será adaptada para incluir la batería, los sistemas de refrigeración y control electrónico, además de un nuevo diseño de guardabarros trasero que alojará las tomas de carga eléctrica y de combustible.

Con esta inversión, Ford refuerza su compromiso con la industria automotriz argentina y con la transición hacia vehículos más sostenibles y de mayor eficiencia energética, alineándose a las tendencias globales del sector.