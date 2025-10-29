edición 7912 - visitas hoy 57926

Tigre

Tigre celebra el 112° aniversario de Dique Luján con nueva edición de “Domingos de Peña”

El Municipio de Tigre organizará el domingo 2 de noviembre una jornada cultural en la delegación de Dique Luján. Habrá música en vivo, artistas locales y actividades para toda la comunidad, en el marco de la celebración del 112° aniversario de la localidad.

El Municipio de Tigre celebrará el 112° aniversario de Dique Luján con una nueva edición del ciclo cultural “Domingos de Peña”, que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre, de 16 a 20 horas, en la delegación local ubicada en 12 de Octubre 943. La jornada será gratuita y abierta a toda la comunidad.


El programa busca promover la cultura popular y el encuentro vecinal, poniendo en valor el talento de los artistas locales. En esta edición, se presentarán Pablo Achaval, Maxi Panoso y su conjunto, y Los Chaza, con shows en vivo que incluirán música y folklore de la región.


Desde el Municipio destacaron que “Domingos de Peña tiene como objetivo incentivar la cultura dentro de la comunidad y continuar consolidándose como un espacio de encuentro y expresión de la identidad local”.


El ciclo continúa recorriendo las distintas localidades de Tigre para ofrecer un espacio de recreación, música y tradición, consolidándose como un programa que fortalece la participación vecinal y la visibilidad de los artistas de la zona.

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

ANDREA ROMINA GARCIA CUIT 27-30527988-4 transfiere el fondo de MUEBLERIA-VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION Y ACCESORIOS AFINES. (Expediente de habilitación Nº 4112-26644/24) sito en la calle Avenida Angel Torcuato de alvear 2848/52 de la ciudad de Don Torcuato, Partido de Tigre Pcia. de Buenos Aires, transfiere a Comunidad Deco Siglo XXI CUIT 30-71905977-1 .

