Qué es el Comando Vermelho y por qué se habla de ellos en Brasil

El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más poderosas y antiguas de Brasil. Nació en las cárceles de Río de Janeiro durante la dictadura militar y hoy mantiene una fuerte influencia en el narcotráfico y la violencia urbana en distintas regiones del país.

El Comando Vermelho (CV) —en español, Comando Rojo— surgió a fines de la década del 70 dentro del sistema penitenciario brasileño, cuando presos comunes compartieron celdas con militantes políticos detenidos por la dictadura militar.

De esa convivencia nació una organización que combinó disciplina política con estructuras delictivas, con el objetivo inicial de resistir las condiciones carcelarias. Con el tiempo, esa alianza derivó en un grupo dedicado al narcotráfico y al control territorial en las favelas de Río de Janeiro.

Expansión y dominio en las favelas

Durante los años 80 y 90, el Comando Vermelho consolidó su presencia en numerosas comunidades cariocas. Su estructura se basó en una red descentralizada de líderes locales que controlaban puntos de venta de drogas y se financiaban mediante el tráfico de armas, secuestros y extorsiones.

El grupo se caracterizó por una violencia extrema y por imponer códigos internos que mezclaban elementos de solidaridad barrial con reglas rígidas de lealtad y castigo.

Con el paso del tiempo, el CV expandió su influencia a otros estados brasileños y protagonizó enfrentamientos con bandas rivales, especialmente con el Primer Comando da Capital (PCC), originario de São Paulo.

Rivalidad con el PCC y violencia en aumento

El PCC y el Comando Vermelho mantienen desde hace más de dos décadas una guerra abierta por el control de las rutas del narcotráfico.

Aunque en algunos momentos hubo treguas, los enfrentamientos entre ambas facciones se han recrudecido, especialmente en las regiones fronterizas del norte y centro-oeste de Brasil, donde el flujo de drogas hacia Paraguay, Bolivia y Colombia es constante.

Esta disputa repercute en la seguridad pública brasileña, con episodios de violencia coordinada, ataques a fuerzas policiales y motines carcelarios, que cada cierto tiempo vuelven a colocar al Comando Vermelho en el centro de la agenda internacional.

Hechos recientes: la operación más letal en Río de Janeiro

En los últimos días, el nombre del Comando Vermelho volvió a ser tendencia tras una megaoperación policial en Río de Janeiro.

Durante la madrugada del 28 de octubre de 2025, las fuerzas de seguridad del estado realizaron un operativo sin precedentes en los complejos de favelas Complexo do Alemão y Complexo da Penha, dos bastiones históricos de la organización criminal.

De acuerdo con fuentes oficiales, alrededor de 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar participaron del operativo, que incluyó vehículos blindados, helicópteros y drones.

El saldo preliminar comunicó al menos 64 personas muertas, entre ellas cuatro efectivos policiales, aunque organizaciones locales y vecinos denuncian que la cifra total podría superar los 120 fallecidos.

Durante los enfrentamientos se registraron tiroteos prolongados, incendios de vehículos y barricadas levantadas por los narcotraficantes, que también habrían utilizado drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden.

El gobierno estatal describió la intervención como “la más letal en la historia de Río de Janeiro”, mientras que el gobernador Cláudio Castro afirmó que fue “un golpe duro contra el crimen organizado” y aseguró que el Estado “no retrocederá ante el control territorial de las facciones criminales”.

Por su parte, organismos de derechos humanos y representantes del gobierno federal expresaron preocupación por la magnitud del operativo, la cantidad de víctimas civiles y la falta de coordinación entre las fuerzas locales y la federación.

Vecinos de las comunidades afectadas denunciaron allanamientos violentos y ejecuciones extrajudiciales, mientras que la Defensoría Pública de Río pidió la apertura de una investigación independiente.

Un poder que resiste el paso del tiempo

A más de cuatro décadas de su formación, el Comando Vermelho sigue siendo una pieza central del crimen organizado en Brasil.

Su historia muestra cómo un grupo nacido en las cárceles logró consolidarse como una estructura criminal con poder territorial, económico y político, capaz de desafiar al Estado en una de las principales potencias de América Latina.Los recientes enfrentamientos vuelven a exponer la complejidad de la violencia urbana en Río de Janeiro y el desafío que enfrentan las autoridades brasileñas para recuperar el control en las zonas dominadas por las facciones criminales.