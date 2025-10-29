edición 7912 - visitas hoy 5483

Autopistas del Sol inició la etapa 4 del plan de repavimentación sustentable en el Acceso Norte

Autopistas del Sol comenzó la cuarta etapa de repavimentación en el Acceso Norte, sentido a CABA. Los trabajos se realizarán de noche durante 120 días e incorporarán materiales reciclados para reducir el impacto ambiental.

Autopistas del Sol (AUSOL) informó el inicio de la etapa 4 del programa de repavimentación sustentable de las calzadas principales del Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires, en sentido hacia CABA.


Los trabajos comenzaron el 5 de octubre y se extenderán por 120 días, realizándose en horario nocturno, de 21 a 4, con el propósito de mejorar el confort, la seguridad y la sustentabilidad en uno de los corredores más transitados del país.


En esta fase, las tareas comprenden la repavimentación de los carriles medios y lentos entre el km 32+050 (Bifurcación) y el km 24+440 (Buen Ayre). En el tramo que abarca la Ruta Provincial Nº 197, las obras se desarrollarán de lunes a jueves, mientras que desde allí hasta el final del recorrido se trabajará de lunes a viernes.


El objetivo central es optimizar las condiciones de rodamiento y seguridad vial, además de mejorar la experiencia de conducción de los usuarios que circulan a diario por el acceso.


El proyecto contempla el fresado y reposición de la carpeta existente, el fresado de base, la colocación de CAC DB20 R20 AM3 en espesores variables y una nueva carpeta de rodamiento de 3 cm con MAC-F10 AM3, además de la reposición integral de la demarcación horizontal.


Durante los trabajos se realizarán desvíos parciales y reducciones de carriles, aunque se mantendrá tránsito pasante en media calzada. La finalización de la obra está prevista para febrero de 2026, y los avances podrán seguirse a través del perfil oficial de X de la empresa: @AuSol_AR.


Compromiso con la sustentabilidad


En línea con su política de gestión ambiental, AUSOL incorporará un 20 % de RAP (Material Asfáltico Reciclado), proveniente de la carpeta de rodamiento existente.


Esta práctica permite reutilizar materiales, reducir residuos y minimizar la huella ambiental, sin afectar la calidad ni la durabilidad del pavimento.


El uso de RAP refleja el compromiso de Autopistas del Sol con la innovación, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible del sistema vial.

