Tigre

Don Torcuato: el Municipio de Tigre realizó un nuevo operativo de servicios para la comunidad

En la plaza 20 de Junio de Don Torcuato, el Municipio de Tigre realizó una nueva jornada de servicios comunitarios. Los vecinos pudieron hacer trámites, recibir asesoramiento y conocer programas como Tarjeta Soy Tigre y Alerta Tigre.

 


El Municipio de Tigre realizó un nuevo operativo de servicios a la comunidad en Don Torcuato, con el objetivo de acercar la gestión municipal a los distintos barrios del distrito. La jornada tuvo lugar en la plaza 20 de Junio, ubicada en las calles Carlos Pellegrini y Lisandro de la Torre, donde vecinos y vecinas pudieron realizar trámites, recibir asesoramiento y acceder a distintos programas municipales.


Durante el encuentro, los asistentes consultaron sobre Tarjeta Soy Tigre, Alerta Tigre, Migrantes, Salud y Trabajo Social, entre otros servicios. Los stands funcionaron durante toda la tarde, ofreciendo atención personalizada y respuestas inmediatas a las consultas.


“Es algo muy útil para quienes no podemos acercarnos hasta la municipalidad. En este caso, realicé diferentes trámites y la atención fue rápida y buena, espero que se repita a lo largo de todo Tigre”, expresó Josefina, vecina de Don Torcuato, destacando la importancia del acercamiento territorial.


El Gobierno local impulsa este tipo de operativos de manera periódica, con el fin de fortalecer la presencia municipal en los barrios y facilitar el acceso de los vecinos a servicios clave. Estas jornadas permiten resolver gestiones sin trasladarse al centro y promueven una atención más directa y accesible.

