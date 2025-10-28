La AFA lanzó UnAFA, su propia universidad para formar dirigentes, futbolistas y árbitros

La Asociación del Fútbol Argentino presentó UnAFA, la primera universidad creada por una federación deportiva en Latinoamérica. Iniciará en 2026 y ofrecerá formación para futbolistas, árbitros, dirigentes y entrenadores de todo el país.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la creación de UnAFA, su propia universidad destinada a futbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes y familiares del ámbito deportivo, con inicio académico previsto para 2026. El lanzamiento se realizó durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, y forma parte de una estrategia institucional orientada a integrar la educación dentro del desarrollo profesional del fútbol argentino.

El presidente de la entidad, Claudio Tapia, encabezó la presentación y explicó que el objetivo del proyecto es garantizar el acceso a la formación y mejorar la calidad de vida de quienes forman parte del ecosistema del fútbol. “Queremos brindar herramientas educativas a todas las personas del ambiente, y que la educación sea un camino de desarrollo personal y profesional dentro del deporte”, sostuvo.

La iniciativa prevé una oferta educativa de alcance nacional, gracias a convenios con universidades e instituciones de todo el país, lo que permitirá cursar sin necesidad de radicarse en Buenos Aires. Entre las opciones se incluirán programas de finalización de la escuela secundaria, carreras terciarias, cursos y maestrías con orientación administrativa, técnica y dirigencial.

El plan académico estará a cargo de Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y actual decano de Ciencias Económicas, quien detalló los fundamentos del nuevo proyecto. “UnAFA se estructurará sobre cuatro pilares: calidad educativa, internacionalización, articulación directa con los clubes y responsabilidad social”, explicó.

Barbieri agregó que se trata de “una institución de carácter mundial y primera en su tipo en Latinoamérica”, y confirmó que el 4 de noviembre se presentará el master plan y la primera oferta académica oficial. También se destacó un programa de responsabilidad social que permitirá a miembros del fútbol completar sus estudios secundarios sin costos adicionales.

Además, durante la misma jornada, la Asamblea Extraordinaria de la AFA aprobó una modificación en el Estatuto, mediante la cual la organización traslada su domicilio legal desde la calle Viamonte a la Provincia de Buenos Aires, estableciendo oficialmente su sede institucional en el predio de Ezeiza.

Con esta medida, la AFA consolida su presencia territorial en el espacio que concentra las principales actividades del fútbol argentino y da un paso más en su política de expansión educativa y estructural.