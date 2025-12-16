Jornadas de Zoonosis en Vicente López: castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos

El municipio de Vicente López organiza nuevas jornadas gratuitas de castración, vacunación antirrábica y desparasitación, con un quirófano móvil que recorrerá plazas y espacios barriales durante diciembre.

El municipio de Vicente López refuerza su compromiso con la salud de los animales de compañía y la tenencia responsable mediante nuevas jornadas gratuitas de Zoonosis durante diciembre. Los vecinos podrán acceder a servicios de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos en distintos puntos del distrito.

El equipo de Zoonosis cuenta con un quirófano móvil, adaptado y equipado para realizar vacunación, castración y desparasitación, con la posibilidad de atender hasta tres animales de manera simultánea. Este servicio complementa las jornadas que se desarrollan en plazas, clubes y espacios barriales.

La primera jornada será el jueves 18 de diciembre, desde las 9 horas, en la Plaza Almafuerte (Lavalle y Cochabamba, Villa Martelli). La atención tendrá un cupo de 10 animales por orden de llegada.

El martes 23 de diciembre, de 9 a 13 horas, se llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica y desparasitación en la Plazoleta Don Octavio Enrique Ortiz (Juan B. Justo 1349, Florida). En esta fecha, la atención será sin cupo.

Finalmente, el lunes 29 de diciembre, desde las 9 horas, se desarrollará otra jornada de castración en la Delegación Carapachay (Hilario Ascasubi 5702, Carapachay), con un cupo de 10 animales por orden de llegada.

En todas las jornadas móviles, los animales deben estar presentes al momento de la admisión y los responsables deben ser mayores de edad. Los perros deberán asistir con collar, correa y bozal, mientras que los gatos deberán trasladarse en transportadora o bolso. Para las castraciones, se recomienda ayuno sólido y líquido de 8 horas y llevar una manta para el postoperatorio.

Con estas iniciativas, Vicente López asegura acceso gratuito a la salud animal, previene enfermedades zoonóticas y fortalece políticas de cuidado responsable que benefician tanto a los animales como a la comunidad.

Todas las actividades están sujetas a condiciones climáticas y se suspenden en caso de lluvia.